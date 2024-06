Polizei verhört 14 Verdächtige des Menschenhandels

Die Polizei hat nach einer einwöchigen Kampagne Anfang Juni in Zusammenarbeit mit Europol, Interpol und Frontex 17 Opfer identifiziert und 14 Personen verhört, die im Verdacht stehen, Straftaten im Zusammenhang mit Menschenhandel begangen zu haben – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Dies teilte das Nationale Ermittlungsbüro der ungarischen Schnellpolizei (KR NNI) auf der offiziellen Website police.hu mit. Etwa 40 Länder nahmen an der Kampagne teil, die im Rahmen der Europäischen Multidisziplinären Plattform gegen kriminelle Bedrohungen (EMPACT) zwischen dem 3. und 9. Juni stattfand und darauf abzielte, Fälle von Menschenhandel zu identifizieren und zu beseitigen, so police.hu. Die ungarischen Staatsangehörigen, die während der Kampagne befragt wurden, werden des Menschenhandels, der Zwangsarbeit, der Beihilfe zur Prostitution und anderer prostitutionsbezogener Straftaten verdächtigt, heißt es in der Erklärung. Von den 17 Personen, die als Opfer von sexueller Ausbeutung oder Zwangsarbeit identifiziert wurden, waren 9 unter 18 Jahre alt. Die Polizei hat drei neue Verfahren wegen des Verdachts auf Menschenhandel und Zwangsarbeit eingeleitet, heißt es in der Erklärung. In Zusammenarbeit mit der deutschen Polizei hat die ungarische Polizei drei Ungarn ermittelt, die eine geistig und körperlich behinderte Frau in Deutschland zur Prostitution gezwungen haben. Die drei Verdächtigen, eine Frau und zwei Männer, wurden am 4. Juni verhaftet.