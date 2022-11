Umfrage: Mehrheit der Ungarn für Waffenstillstand und Friedensgespräche

Die meisten Ungarn, 92 %, wünschen sich ein sofortiges Ende des Krieges zwischen Russland und der Ukraine und die Aufnahme von Friedensgesprächen zwischen den beiden Seiten. Dies ergab eine Umfrage der Századvég-Stiftung, die am Donnerstag veröffentlicht wurde – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Századvég ermittelte die Meinung der Ungarn anhand einer Stichprobe von 1.000 Erwachsenen. Da die Aussicht auf eine Beendigung des Krieges „nicht näher gerückt ist“, ist es nicht überraschend, dass die Meinung der Befragten über führende Politiker, die direkt oder indirekt in den Krieg verwickelt sind, deutlich negativ geblieben ist, so Századvég. In diesem Monat äußerten sich 67 % der Befragten negativ über den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky, verglichen mit 68 % im September, während die Zahl derer, die den russischen Präsidenten Wladimir Putin in einem negativen Licht sehen, von 68 % im letzten Monat auf 72 % anstieg.