Arbeitslosenquote in Ungarn erreicht 3,8 Prozent im September

Wie das Statistische Zentralamt (KSH) am Donnerstag mitteilte, lag die Arbeitslosenquote in Ungarn im September bei 3,8 % und stieg damit gegenüber dem Vormonat (3,6 %) an, während sie zwölf Monate zuvor bei 4,0 % lag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Quote umfasst die Arbeitslosigkeit von Personen im Alter zwischen 15 und 74 Jahren. In absoluten Zahlen waren 184.900 Arbeitslose registriert, 8.200 mehr als im Vormonat, aber 9.800 weniger als im September 2021. Der gleitende Dreimonatsdurchschnitt der Arbeitslosenquote lag im September bei 3,6 %, gegenüber 3,4 % im August, aber weniger als 3,9 % zwölf Monate zuvor.

Die monatliche Arbeitslosenquote für die Altersgruppe der 15- bis 64-Jährigen lag bei 3,8 % und damit höher als im Vormonat (3,7 %), aber niedriger als vor einem Jahr (4,1 %). Das KSH verwendet die Definition der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) für Arbeitslose, die Personen ohne Arbeit, Personen, die in den letzten vier Wochen Aktivitäten zur Arbeitssuche durchgeführt haben, und Personen, die nicht auf Arbeitssuche waren, aber innerhalb von zwei Wochen Vorkehrungen für eine zukünftige Arbeitsaufnahme getroffen haben, umfasst.