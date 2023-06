Nézöpont: Große Mehrheit der Ungarn unterstützt sofortigen Waffenstillstand

Laut einer neuen Umfrage des Nézőpont-Instituts, die am Freitag veröffentlicht wurde, befürworten 75 % der Ungarn die Forderung nach einem sofortigen Waffenstillstand im russisch-ukrainischen Krieg – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Der Think-Tank sagte in einer Erklärung, dass nur 15 % der Befragten die Notwendigkeit eines Waffenstillstands ablehnten. Bei einer Aufschlüsselung der Antworten nach Altersgruppen stellte Nézőpont fest, dass die Unterstützung für einen sofortigen Waffenstillstand bei den 18- bis 39-Jährigen (73 %), den 40- bis 59-Jährigen, die während des Kalten Krieges geboren wurden (77 %), sowie bei den über 60-Jährigen, die die bewaffneten Konflikte und Vergeltungsmaßnahmen des 20. Jahrhunderts miterlebt haben (76 %) gleich hoch war. In Bezug auf die politische Zugehörigkeit stellte Nézőpont fest, dass 91 % der regierungsfreundlichen Wähler der Position der Regierung zustimmten, dass die Kriegsparteien in Verhandlungen treten und eine friedliche Lösung finden sollten. Auch 58 % der Wähler der Linken stimmten der Forderung nach einem sofortigen Waffenstillstand zu, während 30 % damit nicht einverstanden waren. Die Telefonumfrage von Nézőpont wurde zwischen dem 12. und 14. Juni mit einer repräsentativen Stichprobe unter 1.000 Erwachsenen durchgeführt.