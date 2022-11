Ungarn sehen sowohl Russland als auch die USA als Nutznießer des Ukraine-Kriegs

In einer kürzlich durchgeführten Nézőpont-Umfrage gaben 60 % der ungarischen Befragten an, dass sie glauben, dass Russland vom Krieg in der Ukraine profitiert, während 75 % sagten, dass die Vereinigten Staaten von dem Krieg profitierten – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Nézőpont befragte zwischen dem 21. und 29. September 1.000 Erwachsene, welche Länder ihrer Meinung nach von dem Krieg in der Ukraine profitieren, so das Meinungsforschungsinstitut gegenüber der Nachrichtenagentur MTI. Nézőpont sagte, es sei überraschend, dass die Ungarn unabhängig von ihrer politischen Zugehörigkeit im Allgemeinen der Meinung waren, dass sowohl Russland als auch die USA von dem Krieg profitierten.