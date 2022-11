Virtuelle Touren durch Budapests Museen

Budapest ist für Kunst- und Kulturfans eine großartige Reisedestination. Die ungarische Hauptstadt verfügt über zahlreiche Museen und Ausstellungsräume, in denen mehr über das Land und seine Künstler und Künstlerinnen gelernt werden kann. Wer gerade nicht die Zeit oder das nötige Kleingeld besitzt, um sich in den Flieger zu setzen, der kann Budapests Kulturszene aber auch virtuell erleben. Einige Museen haben dazu nämlich Touren ins Netz gestellt, die kostenlos auf dem Bildschirm erlebt werden können. Ob sich das lohnt, haben wir uns genauer angesehen!

Der Museumsbesuch im Netz

Wer die Kulturwelt von Budapest auch von Deutschland aus erleben möchte, der kann heute viele der berühmten Museen online erkunden. Dazu stehen verschiedene virtuelle Rundgänge zur Verfügung. Der digitale Museumsbesuch ist derzeit absolut im Trend. Viele Weltmuseen und berühmte Ausstellungshäuser rund um den Globus folgen derzeit dem Trend und machen bei spannenden Online Projekten wie Google Arts & Culture mit, um ihre Sammlungen für Interessenten digital zur Verfügung zu stellen. Dazu erstellen viele der Institutionen eigene Touren, die entweder mit einer VR-Brille oder einfach über den Bildschirm erlebt werden können.

Die Műcsarnok Kunsthalle in Budapest ist dabei der absolute Vorreiter. Derzeit findet man auf der offiziellen Website mehr als 90 verschiedene Ausstellungstouren, die kostenlos gestartet werden können. Nachdem die gewünschte Sammlung gewählt wurde, werden virtuelle Besucher in ein 3D-Modell der jeweiligen Ausstellung eingeladen und können sich mit den Pfeiltasten durch die Räume bewegen. Für ein paar aktuellere Touren muss ein Ticket gekauft werden.

Ungarische Kunst kann außerdem im Hungarian National Digital Archive erlebt werden. Die Institution wird ihrem Namen gerecht, indem sie viele ihrer Sammlungen auch online zur Verfügung stellt. Auf der Website finden Interessenten Beiträge zu zahlreichen Themen, die mit Texten und Bildern aufgearbeitet wurden. Von Fotografien zu Mode über Malerei bis Architektur findet man im ungarischen Archiv verschiedenste, digitalisierte Schätze.

Interessante Fakten über die Entwicklung der Landwirtschaft Ungarns können User im Agrarmuseum von Budapest (Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár) lernen. Das gesamte Museum lässt sich mit einem virtuellen Rundgang auf der Website erkunden. Online Besucher starten in der Eingangshalle und können sich von dort aus mit Klicks in jede Richtung bewegen. Per Drag-&-Drop-Funktion kann der Blick perfekt auf jedes Ausstellungsstück ausgerichtet werden. Einziges Manko: Viele der Texte sind zu klein, um sie in der virtuellen Tour lesen zu können. Wer jedoch sehen möchte, wie ungarische Bauern und Forstarbeiter in der Vergangenheit gearbeitet haben, kann sich an den zahlreichen Maschinen und traditionellen Werkzeugen erfreuen.

Online Welt eröffnet neue Möglichkeiten

Das Internet ist heute nicht mehr nur Informationsquelle und Kommunikationstool, sondern bietet einen Raum, in dem viele neue Möglichkeiten entstehen können. Projekte wie das Metaverse von Facebook-CEO Mark Zuckerberg zeigen bereits, in welche Richtung es einmal gehen könnte. Der virtuelle Raum soll in Zukunft auch viele Alternativen für den Alltag bieten, die ein immersives Erleben direkt vor dem Bildschirm möglich machen. So sollen virtuelle Partys, digitale Konzerte und Co. ermöglichen, dass sich Menschen aus aller Welt im Netz treffen und gemeinsam Erfahrungen sammeln können – ganz egal wann und wo. Schon jetzt gibt es viele Entwicklungen in diese Richtung, denn zahlreiche Hobbys, die lange Zeit nur in der analogen Welt durchgeführt werden konnten, haben heute digitale Alternativen erhalten.

Eine virtuelle Reise in die Kunst- und Kulturwelt Ungarns ist jetzt dank einiger Museen und Archive in Budapest möglich. Damit folgen die Institutionen einem internationalen Trend, der durch Projekte wie Google Arts & Culture gestartet wurde. Dank virtueller Touren und Sammlungen kann nun jeder auf der Welt Budapest auf einzigartige Weise erleben.