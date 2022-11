Feierlichkeiten zum Martinstag in Ungarn

Ein Gänsebraten und neuer Wein sind ein Muss am Martinstag. Das Reiseportal turizmus.com zeigt Ihnen, wohin Sie im Land fahren können, wenn Sie auch neugierig auf die Traditionen sind, die mit dem Fest des gleichnamigen Heiligen verbunden sind.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

In Szombathely wird das Fest des Heiligen Martin besonders gefeiert, denn hier, im alten Savaria, wurde der spätere Bischof von Tours geboren. Nach der Vesper in der Kathedrale am 11. November findet eine Fackelprozession zur Statue des Heiligen statt. In der Woche davor, am 5. und 6. November, findet in denin Vas ein Volksfest und der Gänsetag statt, mit Puppentheater und Kinderkonzerten.

Im Szentendre Skanzen wird das Lajta-Volkstanzensemble aus Mosonmagyaróvár die Atmosphäre des Martinsfestes (12./13. November) und die Volkstraditionen lebendig werden lassen. In den Toren können Sie auch einen Blick auf die Atmosphäre der fröhlichen herbstlichen Sozialarbeit, des Federrupfens und des Maisquetschens werfen, während Kinder bunte Laternen für den Laternenumzug basteln können. Der Skanzen bietet auch eine Handwerksmesse und Gänsegerichte.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Auch im Museumsdorf Sóstó werden am 12. November Gänsegerichte angeboten. Außerdem wird es eine Reihe von bunten Familienprogrammen geben. Wer sich handwerklich betätigen möchte, kann sich im „Gänseziehen“ versuchen und dem Werfen von Briefen mit einer Gänsefeder. Außerdem gibt es Musik- und Tanzvorführungen, und nach dem Gänseessen können die Gäste mit einem „Martinsglas“ anstoßen, dem neuen Wein, der gerade im November auf den Markt kommt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Das Martinsfest der Szennaer Skanzen am 12. November wird die Atmosphäre der Kornmärkte mit praktischen Workshops, Kunsthandwerk, Geschichten und Tanz aufgreifen. Im Museum werden die Traditionen von Somogy, des Zselic, der Wettervorhersage und anderer Wahrsagepraktiken vorgestellt, während traditionelle Gänsegerichte neben Mais, Kürbisgerichten und neuem Wein serviert werden.