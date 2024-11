Mehr als zwanzigtausend Brote von Mitarbeitern der katholischen Hilfsorganisation verteilt

Mehr als 20.000 Brote wurden am Sonntag von Mitarbeitern des Katholischen Hilfswerks verteilt, teilte die Hilfsorganisation am Montag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Mehr als 20.000 Brote wurden von den diözesanen und lokalen Zweigstellen des Hilfswerks zubereitet, und die gesegneten Brote wurden in die Häuser von Familien und Freiwilligen des Hilfswerks gebracht oder an Bedürftige weitergegeben. Die Spenden, die für die Brote der Heiligen Elisabeth eingegangen sind, werden von den Freiwilligen verwendet, um Geschenkpakete für Familien in Schwierigkeiten, ältere Menschen, Kranke und Alleinstehende zu Weihnachten zusammenzustellen, heißt es in der Erklärung. Die freiwilligen Helfer werden auch Obdachlose und bedürftige Familien an vielen Orten besuchen, um ihnen etwas vom Brot der Heiligen Elisabeth zu bringen, ein Zeichen dafür, dass sie auch in der größten Not nicht allein sind. „So ist das Brot der Heiligen Elisabeth sowohl ein nationales Sensibilisierungs- als auch ein Hilfsprogramm der katholischen Caritas“, fügten sie hinzu. Im Zusammenhang mit dem Fest hat die Ungarische Katholische Bischofskonferenz für den 24. November eine kirchliche Sammlung angekündigt, schreiben sie.