Luftwaffe wird am 20. August Überflüge über die Donau durchführen

Die ungarische Luftwaffe wird am diesjährigen Nationalfeiertag, dem 20. August, Überflüge über die Donau durchführen, erklärte der Kommandeur der ungarischen Streitkräfte am Montag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Romulusz Ruszin-Szendi sagte auf einer Pressekonferenz, er habe die Piloten, die für die Feierlichkeiten üben, vom Balkon des Ministerpräsidentenbüros aus inspiziert. Er sagte der Nachrichtenagentur MTI, dass bei der Flugshow alle Flugzeugtypen der Luftwaffe zu sehen sein werden, wie Gripen-Kampfflugzeuge, Trainings- und Frachtflugzeuge sowie die Hubschrauber Mi-24, Mi-17 und H145M.

Der Staatssekretär für internationale Kommunikation und Beziehungen, Zoltán Kovács, kündigte an, dass der Feiertag mit einem spektakulären Schauspiel begangen werde: neben den Flugzeugen der Luftwaffe werden auch zivile Flugzeuge zu sehen sein. Die operative Gruppe, die die Sicherheitsaspekte der Feierlichkeiten überwacht, hat sich am Montag getroffen und festgestellt, dass die Vorbereitungen planmäßig verlaufen, fügte er hinzu.

Die Feierlichkeiten zum 20. August erstrecken sich auch in diesem Jahr über vier Tage, wobei den Besuchern ab dem 18. August an rund 20 Veranstaltungsorten Hunderte von Programmen geboten werden. Zu den offiziellen staatlichen Veranstaltungen gehören die Vereidigung neuer Offiziere, die Flugschau, das Hissen der Nationalflagge und Führungen zur Heiligen Krone im Parlament. Zu den kirchlichen Feierlichkeiten gehören die traditionelle Festmesse und die Prozession der Heiligen Rechten Hand des Heiligen Stefans am 20. August. Den Abschluss der Feierlichkeiten bildet das traditionelle Abendfeuerwerk über der Donau, bei dem zwischen der Margaretenbrücke und der Petőfi Brücke rund 40.000 Feuerwerkskörper gezündet werden.