Szijjártó: Internationale Institutionen haben im Ukraine-Krieg versagt

Die internationalen Institutionen haben im Ukraine-Krieg bisher versagt, weil sie den Konflikt verschärft haben, anstatt den Konfliktparteien eine Plattform für einen Dialog zu bieten, sagte Außenminister Péter Szijjártó in Tanger – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Szijjártó sagte bei einer Podiumsdiskussion im Rahmen des MEDays-Forums, dass der „Multilateralismus den Stresstest“ der Coronavirus-Pandemie und des Krieges kurz hintereinander nicht bestanden habe. Die internationalen Organisationen seien während der Pandemie „nur langsam aufgewacht“, und nun schienen sie nicht in der Lage zu sein, eine Plattform für die Gespräche zur Beilegung der Krise in der Ukraine zu gewährleisten. „Ich vertrete ein Land, Ungarn, [das] normalerweise angegriffen wird, weil es nicht dem Mainstream folgt, aber ich vertrete Interessen, die spezifisch ungarisch sind und auf nationalen Interessen beruhen“, sagte er.

Die Reaktionen der Regierung auf die Krisen seien erfolgreich gewesen, und Ungarn sei aus beiden Prüfungen gestärkt hervorgegangen. Ungarn habe während der Pandemie die schnellste Impfkampagne durchgeführt, weil die Regierung nicht auf eine gemeinsame Reaktion gewartet und bei der Freigabe von Impfstoffen politische oder ideologische Erwägungen außer Acht gelassen habe, sagte er.

In Bezug auf den Krieg in der Ukraine sagte Szijjártó, Ungarn habe als Nachbarland ein ureigenes Interesse daran, Frieden in der Region zu schaffen, und „deshalb ist Ungarn sehr besorgt darüber, dass die Welt in eine völlig andere Richtung läuft“, sagte er. Derzeit liefen die meisten Äußerungen Gefahr, den Konflikt zu eskalieren, „aber kaum jemand spricht von Frieden“, sagte er. Es gebe keine unmittelbare Kommunikation zwischen den Kriegsparteien, und die multilateralen Institutionen hätten es versäumt, eine Plattform für den Dialog zu schaffen.

Szijjártó betonte, dass die UNO nicht in der Lage gewesen sei, einen Dialog herbeizuführen, eine Institution, die als „letztes Mittel für Verhandlungen“ geschaffen worden sei. „Wir sehen …, dass multilaterale Institutionen … missbraucht werden, um diesen Konflikt zu vertiefen“, sagte er. „Die Politisierung dieser Organisationen ist ein schwerwiegender Fehler, und die Zerstörung von Dialogplattformen“ sei „fast eine Sünde“, sagte er. Die UNO sei nicht für den Dialog zwischen gleichgesinnten Ländern geschaffen worden, sondern um eine Plattform für Verhandlungen zwischen sich bekriegenden oder verfeindeten Ländern zu bieten, sagte er. Mit Blick auf die „Angriffe“, nachdem er als einziger europäischer Außenminister seinen russischen Amtskollegen am Rande der UN-Generalversammlung im September getroffen hatte, sagte Szijjártó, es scheine „starke Kräfte in der Welt gegen die Öffnung der Kommunikationskanäle zu geben“.