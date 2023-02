Ungarische Regierung fordert den Schutz der Rechte der ethnischen Ungarn in der Ukraine

Die ungarische Regierung hat an die internationalen Institutionen appelliert, den Schutz der Rechte der ethnischen Ungarn in den Unterkarpaten zu gewährleisten, sagte Außenminister Péter Szijjártó am Mittwoch in Straßburg – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„Dies ist ein brennendes Thema, da ein kürzlich verabschiedetes ukrainisches Gesetz die Schulen der ethnischen Minderheiten in diesem Land faktisch abschaffen wird“, zitierte das Außenministerium Szijjártó. „Wir wollen und werden die Rechte der ethnischen ungarischen Gemeinschaften an allen Orten der Welt schützen“, sagte Szijjártó. In der Ukraine gibt es derzeit 99 ethnisch-ungarische Grund- und Sekundarschulen, die jedoch nach dem neuen Gesetz ab dem 1. September zu staatlichen Schulen werden, „mit einem gewissen Grad an Zugang“ zum ungarischen Unterricht, sagte Szijjártó. Ab der vierten Klasse könnte der Anteil des Unterrichts in ungarischer Sprache schrittweise auf 40 % gesenkt werden, während Aufnahme- und Abschlussprüfungen sowie die Berufsausbildung in ungarischer Sprache ganz abgeschafft werden, so Szijjártó in dem Dokument. „Ungarn steht an der Seite der Ukraine… aber wir erwarten, dass die Ukraine die Rechte der ethnischen ungarischen Minderheit in Bezug auf den Gebrauch ihrer Muttersprache wiederherstellt“, sagte er und fügte hinzu, dass „wir keine Rechte für die Ungarn in den Unterkarpaten fordern, die sie früher nicht hatten“. „Wir wollen die Situation wiederherstellen, die bis 2015 bestanden hat“, fügte er hinzu.