Gulyás: Neuer Energieminister unterstützt die Windenergie in Ungarn

Csaba Lantos, der für die Leitung des neuen unabhängigen Energieministeriums, das von der Regierung eingerichtet werden soll, ausgewählt wurde, ist ein lautstarker Befürworter des Ausbaus der Windenergie in Ungarn, so dass seine Ernennung im Einklang mit der kürzlich vorbereiteten Gesetzgebung zur Änderung der Regulierung von Windturbinen steht, sagte der Stabschef des Ministerpräsidenten – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Stabschef des Ministerpräsidenten sagte, die Regierung habe dies unabhängig vom Ministerwechsel getan, um Zugang zu den Konjunkturprogrammen der Europäischen Union in diesem Sektor zu erhalten, so Gergely Gulyás. Lantos sei ein „Wirtschaftswissenschaftler mit ausgezeichneten Managementfähigkeiten“ und bekannt für seine Arbeit als Leiter des Erdgashandelskonzerns MET, so Gulyás.