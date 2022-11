Ungarn verbessert seine Wettbewerbsfähigkeit

Ungarns Wettbewerbsfähigkeit hat sich verbessert und liegt nun auf Platz 17 unter den Ländern der Europäischen Union und damit über dem Durchschnitt der Mitglieder der Visegrad-Gruppe, erklärte Ákos Szalai von der Ungarischen Nationalbank (NBH) am Dienstag auf einer Pressekonferenz, auf der der Wettbewerbsfähigkeitsbericht 2022 der NBH vorgestellt wurde – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Bericht verwendet 160 Indikatoren, um ein umfassendes und objektives Bild der ungarischen Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten, sagte Szalai. Der Bericht stützt sich hauptsächlich auf Daten aus dem Jahr 2021, merkte er an. Gleichzeitig erklärte die NBH, dass der Wechsel von einem auf Quantität basierenden Wachstumsmodell zu einem auf nachhaltigen Qualitätsfaktoren beruhenden Modell eine „Wende in der Wettbewerbsfähigkeit“ erfordern werde.

Ungarn liege bei einer Reihe von Quantitätsindikatoren über dem EU-Durchschnitt, aber bei den Qualitätsindikatoren habe das Land noch viel Raum für Verbesserungen. Während auf dem lokalen Arbeitsmarkt nahezu Vollbeschäftigung herrscht, ist die Arbeitsproduktivität im EU-Vergleich niedrig, und obwohl die Investitionsquote hoch ist, ist der Anteil der Investitionen in Software oder Kommunikation gering. Die hohe Komplexität der Exporte deutet auf einen wettbewerbsfähigen Exportsektor hin, aber die Wertschöpfung dieser Produkte ist gering, so die NBH. Die Umstellung auf ein wissens- und technologiegetriebenes Wachstumsmodell könne nur dann nachhaltig sein, wenn der Wandel mit einer breiten Ausweitung der Digitalisierung und einer grünen Revolution einhergehe, so die NBH. Die NBH stellte fest, dass Ungarns digitale Infrastruktur im internationalen Vergleich zwar wettbewerbsfähig sei, eine Steigerung ihrer Nutzung von einem relativ niedrigen Niveau aus jedoch eine Verbesserung der Nutzerfähigkeiten, eine stärkere Digitalisierung der Unternehmen und eine staatlich geförderte Datenreform erfordere. Sie fügte hinzu, dass der Anteil der erneuerbaren Energien, die in der energieintensiven ungarischen Wirtschaft genutzt werden, bei nur 14 % liegt, mit steigender Tendenz und unter dem EU-Durchschnitt.

Die NBH bezeichnete die Wettbewerbsfähigkeit des Humankapitals als die „Ägide“ der Konvergenz mit einem nachhaltigen Gleichgewicht und merkte an, dass die Produktivität in Ungarn seit 2011 am stärksten in der EU gestiegen sei, was zu einem großen Teil durch Familienbeihilfen unterstützt wurde. Sie betonte die Notwendigkeit, die Vermittlung moderner Kompetenzen für den künftigen Arbeitsmarkt in Grund- und Sekundarschulen zu verstärken, die Personalausstattung und Qualität der Universitäten zu verbessern und die Erwachsenenbildung kontinuierlich zu verbessern.