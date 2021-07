Ungarns Innovationsindex steigt um 3 Punkte gegenüber dem Vorjahr

Ungarns zusammenfassender Innovationsindex auf dem jährlichen Europäischen Innovationsanzeiger (EIS) der Europäischen Kommission hat sich seit dem letzten Jahr um drei Punkte auf 76,4 verbessert, und das Land hat Platz 22 behalten, sagte das Ministerium für Innovation und Technologie – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Die vergleichende Analyse der Innovationsleistung von 27 EU-Ländern und weiteren 11 europäischen Staaten, die Ende Juni veröffentlicht wurde, stuft Ungarn als „aufstrebenden Innovator“ ein, der vor allem in den Bereichen „Vertriebsauswirkungen, Digitalisierung und Verknüpfungen“ Fortschritte macht. Die Verbesserung der Breitbandabdeckung und die staatliche Unterstützung für Forschung und Entwicklung in Unternehmen gehörten zu den Bereichen, die die Grundlage für ein erhebliches Wachstum der Innovationsleistung zwischen 2019 und 2021 bilden, so der Bericht.

László Palkovics, Minister für Innovation und Technologie, kommentierte den Bericht mit den Worten: „Die Ergebnisse in der inländischen F&E sind eine Grundlage für die Stärkung einer wissensbasierten Wirtschaft mit hoher Wertschöpfung und für nachhaltiges Wachstum in Ungarn.“ Verglichen mit dem Basisjahr 2014 hat sich Ungarns Leistung in neun Bereichen verbessert, so die Erklärung.

Die diesjährige Verbesserung um drei Punkte kommt auf dem Hintergrund eines ähnlichen Wachstums im letzten Jahr. Die Arbeit des Ministeriums am Aufbau einer „grünen Hightech-Wirtschaft, eines Innovations-Ökosystems mit Fokus auf Universitäten und die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Hochschulbildung“ spiegeln sich in den Ergebnissen des Scoreboards wider, so die Erklärung. „Die starke Leistungsverbesserung zwischen 2019 und 2021 ist das Ergebnis einer verbesserten Leistung bei ausländischen Doktoranden, Breitbanddurchdringung, Risikokapital, staatlicher Unterstützung für Forschung und Entwicklung in Unternehmen, Produkt- und Geschäftsprozessinnovatoren“ und anderen Bereichen, so der Anzeiger.