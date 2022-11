Geschichte des Sziget Festivals: einzigartige Fakten

Es ist nicht nötig, den Deutschen und Österreichern zu erklären, was Sziget ist. Tausende von Musik- und Interaktivmusikliebhabern aus Deutschland und Österreich strömen jedes Jahr zum größten Festival Osteuropas. Viele haben das Sziget schon zig Mal besucht, und fast jeder, der auf die Freiheitsinsel kommt, kehrt mindestens einmal wieder. Im Laufe der Jahre ist das Sziget zu einem kulturellen Schatz geworden, ähnlich wie das berühmte ungarische Parlament, Tokajer Weine und Marzipan.

Aber während die meisten Menschen von der verrückten Atmosphäre des Festivals gehört haben, kennt nicht jeder einige der interessanten Fakten.

Natürlich muss man sich darüber im Klaren sein, dass es sich nicht jeder leisten kann, eine Woche in einer europäischen Hauptstadt zu verbringen. Dafür muss man genug Geld haben. Was soll man sagen, wenn die Tickets erst ab 300 Euro kosten. Als eine der Möglichkeiten, Geld zu verdienen, können Sie versuchen, in einem der Casinos aus der Liste https://casinohex.at/ zu spielen. Schließlich kann man an einem guten Tag leicht ein paar hundert Euro gewinnen und sich sofort Eintrittskarten für das Festival kaufen.

Fakt Nr. 1: Das Festival hat im Laufe der Jahre verschiedene Namen gehabt

Das Festival wurde erstmals 1993 unter dem Namen Diáksziget veranstaltet, was auf Ungarisch „Studenteninsel“ bedeutet. Im Jahr 1995 wurde Sziget erneut unter demselben Namen veranstaltet, und 1994 noch einmal als Eurowoodstock. Der Name Sziget tauchte 1996 zum ersten Mal auf, aber bis 2001 wurde ihm die Vorsilbe Pepsi vorangestellt, da die Marke in all diesen Jahren der Generalpartner der Veranstaltung war.

Fakt Nr. 2: Sziget wächst mit jedem neuen Festival

Beim ersten Festival im Jahr 1993 konnten die Organisatoren 43.000 Menschen anlocken, hauptsächlich ungarische Studenten. Im Vergleich dazu zieht das Sziget heute wöchentlich über 500.000 Musikliebhaber aus aller Welt an.

Fakt Nr. 3: Tageskarten gehörten nicht immer der Vergangenheit an

Die ersten „Tageskarten“ für das Festival wurden 1995 verkauft. Zu diesem Zeitpunkt war das Festival auf 20 Bühnen angewachsen, und die Organisatoren erkannten, dass es auch an einem einzigen Tag noch viel zu tun gab. Der Tageseintritt war in diesem Jahr für Besucher von 10.00 bis 18.00 Uhr möglich, ein Nachtprogramm war nicht vorgesehen. Damals zählte Diáksziget (alter Name Sziget) 173.000 Besucher.

Fakt Nr. 4: Seit den Anfängen sind die Headliner des Festivals die beliebtesten Musiker

Das ist auch heute noch der Fall. Von 1994 bis 1998 traten bei Sziget Jethro Tull, Slash, The Prodigy, Iggy Pop, David Bowie, Motörhead, Foo Fighters, Faith No More, Goldie, Patti Smith, Rammstein, Green Day und viele andere auf. Natürlich zog dieses Programm jedes Jahr mehr und mehr Musikliebhaber an, und das Festival selbst wuchs und wurde schließlich zu einem multigenre- und multikulturellen Ereignis.

Fakt Nr. 5: Regelmäßig erscheinen neue Standorte auf dem Festival

Kabarett, Weltmusikbühne und Zirkus feierten beispielsweise 1998 ihr Debüt auf dem Sziget, Magic Mirror, das Labyrinth und das Straßentheater wurden erst 2001 in das Festivalprogramm aufgenommen, während das beliebte Luminarium und das Roma-Zelt erst 2002 auf die Insel kamen.

Fakt Nr. 6: Das ungarische Dorf war eines der letzten, das auf dem ungarischen Festival auftrat

Im Jahr 2009 startete Sziget die Hungaricum-Zone, in der man ungarische Speisen probieren, ungarische Volkstänze und alles über Getränke und Spiele aus den verschiedenen Regionen des Landes lernen konnte. Seitdem ist das Gebiet jedes Jahr geöffnet.

Fakt Nr. 7: Barzahlung funktionierte im Sziget nicht immer

Festival-Karten wurden erst 2011 als offizielles Zahlungsmittel auf dem Sziget eingeführt, zuvor konnte man auf der Insel nur mit Bargeld einkaufen.

Fakt Nr. 8: Sziget hat lange gebraucht, um der Beste zu werden

Erst 2011 erhielt es bei den European Festival Awards zum ersten Mal den Titel „Best Major Festival“, 2014 wurde es zum zweiten Mal zum besten Festival Europas gewählt.

Fakt Nr. 9: Das Sziget ist umweltfreundlicher

Einer der Hauptgedanken von Love Revolution, der Philosophie, der sich Sziget verschrieben hat, ist Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit. Und jedes Jahr bemühen sich die Organisatoren darum, dass sich immer mehr Menschen beteiligen. Dies ist nicht das erste Jahr in Folge, dass das Festival Erfrischungen in wiederverwendbaren Bechern verkauft. Sziget bietet Markenartikel aus Biofasern an, und auf der Insel gibt es Trinkwasserstellen für die Besucher. Am letzten Tag des Sziget werden alle Zelte, Schlafsäcke und Rucksäcke, die auf der Insel zurückgelassen werden, von Wohltätigkeitsorganisationen und Freiwilligen eingesammelt. Auf diese Weise wird das Festivalgelände von rund 150 m³ Abfall befreit.

Fakt Nr. 10: Das Sziget ist multikulturell

Jedes Jahr zieht das Sziget Musikliebhaber aus der ganzen Welt an. Während des Festes sind Menschen aus über 100 Nationen auf der Insel anwesend. Sogar Besucher aus Brasilien oder Neuseeland sind anzutreffen. Dieses friedliche Zusammentreffen verschiedener Kulturen zum Zwecke der Musik, des Feierns und der Unterhaltung ist genau das, wofür Liberty Island einst geschaffen wurde.