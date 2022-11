Orbán: „Ungarn wird nicht nachgeben“

In Krisenzeiten müsse die Regierung handeln, um Probleme zu lindern, anstatt abzuwarten, sagte Viktor Orbán im öffentlichen Rundfunk. „Ungarn wird nicht nachgeben“, erklärte er – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

In dem Interview mit Kossuth Rádió sagte der Ministerpräsident, er habe „das Land durch drei Krisen geführt: die von der Gyurcsány-Regierung hinterlassene Finanzkrise, die Migrationskrise und die Covid-Krise … Ich habe gelernt, dass man auch dann ruiniert ist, wenn die Probleme von außen kommen, wenn man erstarrt, wenn man tot stehen bleibt.“ Orbán betonte, dass Ungarn proaktiv bleiben und seine Grundwerte schützen müsse. „Ich sage den Kabinettsmitgliedern oft, dass unser Ausgangspunkt sein sollte, dass Ungarn nicht nachgeben wird.“

Ein Waffenstillstand und Friedensgespräche seien notwendig, um den Krieg in der Ukraine zu beenden, sagte Orbán. „Die Sanktionspolitik ist ein weiterer Schritt in Richtung Krieg“, sagte er. „Jeder, der in einen Konflikt eingreift [mit Sanktionen], nimmt auch eine Position ein, die ein Schritt in Richtung einer der Kriegsparteien ist; mit anderen Worten in Richtung Krieg“, sagte er. Wenn sich Europa „als Teil des Krieges“ sehe, werde es in diesen hineingezogen, und die Gefahren für Ungarn würden wachsen, so Orbán.