Zeit auf längeren Bahnfahrten sinnvoll nutzen

Bahnfahren wird wieder beliebter, nicht zuletzt wegen des 9-Euro-Tickets, das es von Juni bis August 2022 für neun Euro im Monat zu kaufen gab. Wegen diesem Schnäppchenpreis haben viele Menschen längere Zugreisen unternommen. Die Zeit auf langen Zugfahrten kann lang werden. Diese Zeit kann man mit den verschiedensten Dingen auch sinnvoll nutzen anstatt sich zu langweilen.

Die folgenden Dinge können Sie tun, wenn die Zeit auf Bahnfahrten bis zum Reiseziel schneller vergehen soll:

Mit Mitreisende unterhalten

Das naheliegendste sind natürlich Gespräche mit Mitreisenden. Wenn Sie in einer Gruppe reisen, ergeben sich diese meist schnell von selbst. Aber auch wenn Sie allein reisen, können sich Gespräche mit Unbekannten ergeben und das obwohl vielen Menschen meist nur noch auf ihr Smartphone fixiert sind. Ergibt sich eine interessante Unterhaltung können sich am Ende sogar nette Bekanntschaften ergeben.

Bücher oder Zeitschriften lesen

Dieser Zeitvertreib gehört auf längeren Zugfahrten ebenfalls zu den Klassikern. Auf vielen größeren Bahnhöfen gibt es immer noch eine Bahnhofsbuchhandlung, wo es eine große Auswahl an Belletristik oder Sachbüchern gibt. Zudem kann man eine Vielzahl unterschiedlicher Zeitschriften kaufen.

Viele Menschen besitzen heutzutage E-Book-Reader, die klein, leicht und handlich sind. Sie müssen mit diesen nicht schwere Bücher schleppen und können jederzeit online neue Lektüre kaufen. Mit einem interessanten Buch oder einer lesenswerten Zeitschrift vergeht die Zeit wie im Flug.

Mobile Gaming und Social Media

Über Sinn und Unsinn dieser Beschäftigung lässt sich bekanntlich streiten. Fakt ist aber, dass nahezu alle Reisenden ein Smartphone bei sich haben und rege nutzen. Gaming auf dem Smartphone ist nicht mehr ungewöhnlich. Die Geräte werden immer leistungsstärker und die Spiele immer ansprechender. Beim Spielen von Minecraft, FIFA, Candy Crush oder Clash of Clans kann schnell viel Zeit vergehen. Alternativ kann man auch Dinge wie Casino777 Roulette online spielen.

Auf den bekannten Social Media Plattformen lässt sich ebenso viel Zeit verbringen. Instagram oder TikTok sind regelrecht darauf ausgelegt mit Video Clips bzw. Fotos Nutzer auf den Plattformen zu binden. Auf YouTube lässt sich während einer Bahnfahrt auch das Schauen der abonnierten Kanäle nachholen. Vorausgesetzt ist immer eine brauchbare Internetverbindung.

Arbeiten

Leider nehmen viele Menschen nicht selten Arbeit mit nach Hause. Pendeln diese regelmäßig mit dem Zug, können sie einen Teil dieser Arbeit z. B. auf dem Laptop in der Bahn erledigen. Liegengebliebene E-Mails, anstehende Präsentationen oder Programmier-Arbeiten können in der Reisezeit abgearbeitet werden. Auch das Studieren von Unterlagen ist möglich. Es sollte aber darauf geachtet werden, dass nicht alle Mitreisenden sehen können, was man tut. Das sieht kein Arbeitgeber gerne.

Weitere Dinge, die man während längerer Zugreisen tun kann

Im Prinzip gibt es nichts, was man in Zügen nicht sieht bzw. tun kann. Leute nutzen die Zeit zum Stricken, zum kreativen Schreiben oder zum Schreiben des Tagebuchs, Reisegruppen spielen Karten oder spielen Gesellschaftsspiele. Die Beschäftigungsmöglichkeiten sind endlos. Achten Sie aber bitte darauf, dass Sie andere Menschen im Zug nicht stören oder gar belästigen. Dann ist Ärger vorprogrammiert und die Reise in der Bahn wird zum Albtraum.

Wenn Sie keine dieser Dinge tun möchten, können Sie auch einfach aus dem Fenster schauen und die Landschaft genießen oder den dringend nötigen Schlaf nachholen.