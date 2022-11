MOL schränkt Kraftstofflieferungen vorübergehend ein

Die ungarische Öl- und Gasgesellschaft MOL hat die Kraftstofflieferungen an Einzelhändler, mit denen MOL keine Serviceverpflichtungen hat, vorübergehend eingeschränkt, teilte das Unternehmen am Freitag in einer Erklärung mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die Beschränkungen gelten auf unbestimmte Zeit und zielen darauf ab, die Dienstleistungen in allen Regionen Ungarns aufrechtzuerhalten, hieß es in der Erklärung. Die Maßnahme wurde durch die steigende Nachfrage aufgrund der Obergrenze für Kraftstoffpreise und die sinkenden Importe ausgelöst, da der Druck in der Druschba-Pipeline seit der Aussetzung des Betriebs Anfang dieser Woche niedrig ist. Die MOL-eigene Dunai-Raffinerie hat ebenfalls mit Wartungsproblemen zu kämpfen, so das Unternehmen. Die Beschränkungen werden 194 Einzelhändler betreffen, die 10 % der Tankstellen in Ungarn betreiben, so das Unternehmen. MOL erfülle alle Verträge und überprüfe jede Woche seine Vertriebsstrategie, um die Situation im Griff zu behalten, hieß es in der Erklärung.