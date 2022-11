Mit dem Bus für unter 40€ von Berlin nach Budapest reisen

Sie möchten die ungarische Hauptstadt erkunden und haben nur ein begrenztes Budget oder möchten dieses lieber hauptsächlich direkt in Budapest ausgeben? Dann lohnt es sich bei der Anreise zu sparen. Günstiger als mit dem Reisebus werden Sie kaum von Berlin nach Budapest reisen können. Besonders zwei Anbieter für Busreisen sind dabei interessant.

Flixbus – Direktfahrten von Berlin nach Budapest

Flixbus dürfte in Deutschland zweifelsohne der bekannteste Anbieter für Busreisen mit einem festen Fahrplan und einem Liniennetz sein. Flixbus bietet Busfahrten mit Haltestellen in ganz Europa an: von Stockholm nach Lissabon oder von Istanbul nach London. Zum Linienverkehr gehört natürlich auch eine Verbindung von Berlin nach Budapest. Es gibt viele Fahrten am Tag zwischen beiden Hauptstädten zu allen Tagesszeiten.

Die Fahrten können verschiedene Abfahrtspunkte in Berlin haben:

Berlin ZOB

Berlin Alexanderplatz

Berlin Bahnhof Südkreuz

Berlin Flughafen BER

Je nach Verbindung gibt es unterwegs verschiedene Haltepunkte und es kann ggf. ein Umstieg in Dresden nötig werden. Viele Verbindungen sind jedoch Direktverbindungen zwischen Berlin und Budapest.

In Budapest enden die Fahrten in der Regel am Busbahnhof Népliget oder am Bahnhof Kelenföld.

Die Fahrpreise können variieren. Flixbus bieten die Fahrten teilweise schon für unter 40€ an. Wenn man zeitlich etwas flexibel ist, kann man von diesen Schnäppchen profitieren. Die Auswahl des Sitzplatzes, Zusatzgepäck oder ein freier Nebensitz kosten jedoch extra.

RegioJet – Alle Wege führen über Prag

RegioJet ist ein tschechisches Unternehmen und ein Tochterunternehmen von Student Agency, das ebenfalls Fernbusreisen im Linienverkehr anbietet. Wer schon einmal mit dem Auto auf Autobahnen in Tschechien unterwegs war, dem werden die vielen gelben Reisebusse aufgefallen sein. Diese gehören zu diesem Unternehmen.

RegioJet bietet in Deutschland die Route von Berlin über Dresden nach Prag an. In der tschechischen Hauptstadt muss man dann in Bus nach Budapest umsteigen. Wenn man Glück hat, kann man ein Schnäppchen machen und mit RegioJet für unter 30€ von Berlin nach Budapest reisen. Auch RegioJet bietet diese Verbindung mehrmals täglich an. Die Busse von RegioJet starten in Berlin vom ZOB.

Gut ausgestattete Busse

Die Reisebusse sind in der Regel gut ausgestattet. Eine WLAN-Internetverbindung ist mittlerweile Standard, mit der Sie z. B. die NetBet Casino Spiele spielen, YouTube-Videos schauen, die Zeit auf Social Media verbringen oder Musik über Spotify hören kannst. Damit dabei der Akku vom Smartphone nicht schlapp macht, gibt es Steckdosen. Es werden Snacks und Getränke angeboten. Beide Anbieter werben zudem mit genügend Platz bzw. Beinfreiheit und es können zahlreiche weitere Service in Anspruch genommen werden. Für den Notfall sind natürlich alle Busse mit einer Toilette ausgestattet.

Mit solchen Busreisen lässt sich Europa auch mit einem kleinen Budget erkunden. Das Reisen ist relativ entspannt. Im Gegensatz zum Zug hat man garantiert einen Sitzplatz. Dem Chaos und den langen Vorlaufzeiten auf Flugplätzen entgeht man so ebenfalls. Natürlich dauern die Reisen mit dem Fernbus länger, sind aber bedeutend weniger stressig als wenn man selbst hinter dem Steuer eines Autos sitzt. Man kann die Landschaft genießen, sich entspannt beschäftigen oder einfach ein kleines Nickerchen machen.