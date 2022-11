Deutschsprachiger Studiengang der Corvinus Universität Budapest

Fünfundvierzig Studierende erhielten ihr Zeugnis im deutschsprachigen Studiengang der Corvinus Universität Budapest und Universität Passau

Fünfundvierzig Studierende erhielten am 9. November Zeugnisse der Corvinus Universität Budapest zum Abschluss des Deutschsprachigen Studiengangs in Betriebswirtschaftslehre (DSG) in der Deutschen Botschaft. Die Teilnehmer waren Teil des DSG-Programmes im Rahmen ihres Bachelor-Studiums.





Die Urkunden überreichten Ágnes Zsóka, Prorektorin für akademische Entwicklung der Corvinus, Patrick Bohl, Leiter des DSG und Dekan für Fach- und Weiterbildungsstudiengänge, Richárd Szántó, Dekan für Bachelor-Studiengänge, und Niklas Wagner, Professor an der Universität Passau und wissenschaftlicher Leiter des DSG. Bei der Veranstaltung in der Deutschen Botschaft am 9. November waren Christiana Markert, Gesandte der Deutschen Botschaft Budapest, Vertreter deutscher Unternehmen und Professoren der Corvinus Universität, sowie der Universität Passau, anwesend.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

„Das ein Jahr vor seinem 30-jährigen Jubiläum stehende DSG-Programm spielt eine wichtige Rolle bei der Umsetzung unserer strategischen Ziele. Das regional herausragende deutschsprachige wirtschaftswissenschaftliche Ausbildungsportfolio, das damit verbundene Auslandsstipendium und das gemeinsame Doppelmasterprogramm mit der Universität Passau tragen zur Wertsteigerung des Corvinus-Diploms bei. Der DSG ist eine inspirierende internationale Gemeinschaft mit hervorragenden Unternehmensbeziehungen, ein Schauplatz lebhafter Fachgespräche und jahrzehntelanger Freundschaften.“ – sagte Professorin Ágnes Zsóka in ihrer Ansprache bei der Abschlussfeier im Namen der Universitätsleitung.

Der Deutschsprachige Studiengang (DSG) der Corvinus Universität Budapest arbeitet seit 1993 eng mit der Universität Passau zusammen. Die Absolventinnen und Absolventen haben das Potential, hochqualifizierte Mitarbeiter mit zudem hervorragenden Deutschkenntnissen zu werden, und sich dadurch in einer Laufbahn bei internationalen Unternehmen besser behaupten zu können. Studierende können bei Corvinus im Rahmen der DSG bis zu zehn deutschsprachige Studiengänge wählen, von Informationsmanagement bis Betriebswirtschaftslehre, und zusätzlich ein halbes Jahr an der Universität Passau studieren, um sich optimal auf den deutschsprachigen Arbeitsmarkt vorzubereiten.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Ein weiteres Ziel der Ausbildung ist die Pflege und Stärkung der traditionell guten deutsch-ungarischen Wirtschaftsbeziehungen. Der Studiengang bietet zum einen ein zusätzliches Zeugnis und eine eigenständige Vertiefung im Bachelorstudiengang an, zum anderen Wahlfächer in den universitären Masterstudiengängen sowie einen Doppelmasterstudiengang. Bisher haben fast 800 Personen das Programm erfolgreich abgeschlossen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Über die Corvinus Universität Budapest

Die Corvinus Universität Budapest ist Ungarns führende Universität im Bereich der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Mittelfristiges Ziel der Stiftungsbasierten und neu ausgerichteten Corvinus ist es, in diesen Bereichen nicht nur national, sondern auch in Mitteleuropa die beste Universität zu werden. Fast 12.000 Studierende besuchen derzeit die Corvinus Universität, darunter 2.000 ausländische Teilnehmer. Die Institution unterhält enge Beziehungen zu mehr als 200 Partneruniversitäten weltweit. Corvinus erreicht regelmäßig hohe Platzierungen in den internationalen Hochschulrankings, belegte mit dem Studiengang Business and Management im Eduniversal-Ranking 2019 den ersten Platz in der Region und gehört mit dem Masterstudiengang Management and Organization zu den weltweit 100 besten Business Schools in dem jährlich von der Financial Times seit 2005 durchgeführten Masters in Management-Ranking. Die Corvinus Universität Budapest ist die einzige ungarische Universität im Bereich der Wirtschaftswissenschaften, die über zwei internationale institutionelle Akkreditierungen (AMBA, AACSB) verfügt.