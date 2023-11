Siófok feiert 55. Stadtjubiläum

Die Stadt Siófok begeht alljährlich im November ihren City Day, der in diesem Jahr im Zeichen des 55. Stadtjubiläums steht. Unter dem Motto „Siófok55“ ist mit Unterstützung der Kulturhauptstadt Europas Veszprém-Balaton 2023 vom 30. November bis 3. Dezember eine bunte Reihe schöner und bedeutungsvoller Veranstaltungen geplant. Denn Siófok feiert in diesem Jahr nicht nur den 55. Jahrestag seiner Stadtwerdung, sondern auch den 100. Geburtstag des berühmten Bildhauers und Ehrenbürgers Imre Varga, sowie den 60. Jahrestag der Gründung des Balaton-Tanzensembles.





Die Jubiläen sind eine gute Gelegenheit für die Stadt, ihr kulturelles und bauliches Erbe in all seinen Facetten zu präsentieren, Einwohner und Besucher, Jung und Alt zusammenzubringen, die Vergangenheit zu würdigen, Werte für künftige Generationen zu schaffen und das Wesen von Siófok als meistbesuchte Stadt der Region Balaton an vier erlebnisreichen Tagen zu verdichten, heißt es auf der Website der Stadt.

Die Programmreihe auf dem Fő tér wird am 30. November mit einem feierlichen Baumpflanzungsakt, einer Riesentorte, einem Siófok55-Quiz, einem interaktiven Spaziergang und einer Zeitkapsel-Installation eröffnet. Um 19 Uhr lädt die Apáti Dixieland Band zu ihrem Jubiläumskonzert ein. Am 1., 2. und 3. Dezember folgen Kultur- und Freizeitprogramme, Preisverleihungen, festliche Momente, Programme der Zivilverbände und von Vertretern der Partnerstädte. An den Abenden finden stimmungsvolle Konzerte statt. Am 2. Dezember um 18.30 Uhr gibt eine effektvolle Lasershow Einblicke in die Vergangenheit und Gegenwart von Siófok.

Der Platz rund um den Wasserturm wird zu Beginn der Veranstaltungsreihe mit Hunderten Lichtern, modernen Lichtinstallationen, Fotoständen, einem riesigen Adventskranz und einem Krippenspiel geschmückt. An diesem Wochenende wird auch der Weihnachtsmarkt eröffnet, der zum Stöbern und zu vorweihnachtlichen Genüssen einlädt. Anlässlich des City Days sind der Wasserturm und seine Ausstellungsräume sowie das Emmrich-Kálmán-Gedächtnishaus das ganze Wochenende über geöffnet und können kostenlos besucht werden.

