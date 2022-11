Ungarische Nationalbank wird hohe Zinssätze beibehalten

Die Geldpolitik müsse so lange streng bleiben, bis die Risiken auf breiter Front zurückgingen. Daher werde der Leitzins von 13 % und der Tagesgeldsatz von 18 % längerfristig beibehalten, sagte Barnabás Virág, stellvertretender Präsident der Ungarischen Nationalbank (NBH), am Mittwoch auf einer Konferenz – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Virág sagte auf der Konferenz „Expectations in 2023“ von Aegon Asset Management, dass es der ungarischen Wirtschaft gelungen sei, „schwerwiegende Szenarien zu vermeiden“ und dass das Wachstum über dem Durchschnitt der Europäischen Union liege, während die Wirtschaft begonnen habe, sich an die Veränderungen auf dem Energiemarkt anzupassen. Während die Preisstabilität neben der Inflation eine Priorität bleibt, wird die Leistungsbilanz weiterhin ein wichtiger Indikator sein. Die Leistungsbilanz hat sich in diesem Jahr aufgrund der steigenden Energiekosten verschlechtert, stellte er fest.