Virág: Koordinierte Finanz- und Geldpolitik zur Bekämpfung der Inflation notwendig

Die Finanz- und Geldpolitik müssen koordiniert werden, um die Inflation zu senken, und die Regierung sollte sich auf die Ausgabenseite konzentrieren, um den Haushalt wieder ins Gleichgewicht zu bringen, sagte Barnabás Virág, stellvertretender Präsident der ungarischen Zentralbank (NBH), auf einer Konferenz – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In der Zwischenzeit müssten weitere Zinserhöhungen vorgenommen werden, um positive Realzinsen zu erreichen, sagte er auf der Portfolio-Konferenz Lending 2022. Virág sagte, die Inflation werde im dritten Quartal ihren Höhepunkt erreichen und im Jahresdurchschnitt bei 9-10 % liegen. Die Geldpolitik müsse sich darauf konzentrieren, die inflationären Zweitrundeneffekte zu brechen, so Virág, weshalb der strikte Straffungszyklus in der kommenden Zeit fortgesetzt werde. Er wies darauf hin, dass die hohe Inflation ein globales Problem sei, das die ungarische Wirtschaftspolitik erschweren könne, wenn es nicht gelöst werde.

Der Zentralbanker verwies auf das hohe Haushaltsdefizit und die hohe Staatsverschuldung, den zunehmenden Wettbewerb um qualifizierte Arbeitskräfte, der die Löhne in die Höhe treibe, sowie auf den laxen Marktwettbewerb in mehreren Wirtschaftssegmenten. Er sagte, dass Ungarn in den kommenden Monaten nicht in der Lage sein werde, eine zweistellige Inflation zu vermeiden, wie es in der Region bereits der Fall sei. Die ungarische Nationalbank hat den Leitzins seit Juni letzten Jahres um 480 Basispunkte auf 5,4 % angehoben.