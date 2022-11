Ungarn: Integritätsbehörde hat ihre Arbeit aufgenommen

Die ungarische Integritätsbehörde hat ihre Arbeit aufgenommen und prüft die bisher eingegangenen Berichte, wie die Behörde am Mittwoch mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Vorstand der Behörde hat am 18. November seine konstituierende Sitzung abgehalten und „unter Einhaltung strenger gesetzlicher Fristen“ seine professionelle Arbeit aufgenommen, so die Behörde in einer Erklärung. Die nächste Aufgabe besteht darin, schnell Mitarbeiter einzustellen, „die ihre Arbeit nach den höchsten professionellen Standards ausführen können“, fügte sie hinzu. Alle Informationen, die der Behörde im öffentlichen Interesse vorgelegt werden, können schriftlich oder elektronisch eingereicht werden, hieß es. Die Arbeitsgruppe der Behörde zur Korruptionsbekämpfung soll bis zum 1. Dezember eingerichtet werden und spätestens am 15. Dezember ihre erste Sitzung abhalten, heißt es in der Erklärung. Für die Auswahl der Mitglieder der Arbeitsgruppe, die nichtstaatliche Akteure vertreten, die sich der Korruptionsbekämpfung verschrieben haben, gilt ein offenes Bewerbungsverfahren, dessen Frist am 24. November um Mitternacht endet.