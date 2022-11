BMW erhöht die Investition in das Werk in Debrecen

Der deutsche Automobilhersteller BMW erweitert sein im Bau befindliches Werk für Elektrofahrzeuge im ostungarischen Debrecen um ein Batteriemontagewerk und erhöht damit seine Investitionen in das Projekt auf 800 Mrd. Forint (2 Mrd. EUR), wie der Minister für auswärtige Angelegenheiten und Handel am Freitag mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Durch die Hinzufügung der Batteriefabrik wird die Fabrik zur drittgrößten Investition auf der grünen Wiese in der Geschichte Ungarns, sagte Péter Szijjártó in Debrecen. Der Bau des neuen Werks werde 500 Arbeitsplätze schaffen, zusätzlich zu den ursprünglich geplanten 1.000, sagte der Minister und fügte hinzu, dass die Regierung die Investition mit einem Zuschuss von 13,5 Milliarden Forint unterstütze. Szijjártó lobte das Werk in Debrecen, das völlig ohne fossile Brennstoffe auskommen werde. Er begrüßte, dass BMW in dem ostungarischen Werk seine erste komplette Plattform für Elektromodelle bauen und dort sogar die Batterien dafür produzieren wird. Die Investition wird der ungarischen Automobilindustrie, deren Produktion in den ersten neun Monaten des Jahres um 23 % auf über 8.700 Milliarden Forint gestiegen ist, weiteren Auftrieb geben, sagte Szijjártó.

Er fügte hinzu, dass die Produktion des Sektors in diesem Jahr zum ersten Mal 10.000 Milliarden Forint übersteigen könnte. „Ungarn ist mittlerweile Europameister bei der Umstellung des Automobilsektors auf Elektrofahrzeuge, und wir werden zu Recht auch als Favorit für den Weltmeistertitel gehandelt“, sagte der Minister. Er lobte die strategische Entscheidung der ungarischen Regierung, sich das Ziel zu setzen, Ungarn an die Spitze der europäischen und schließlich der weltweiten Elektrofahrzeugindustrie zu bringen. Die Zahl der Elektroautos auf den Straßen könnte bis 2030 300 Millionen erreichen, wobei diese Art von Fahrzeugen bis dahin 60 % der Neuwagenverkäufe ausmachen könnte, so Szijjártó. Das bedeutet, dass die Nachfrage nach Elektrobatterien von 340 GWh im Jahr 2021 auf rund 5.600 GWh im Jahr 2030 ansteigen wird, fügte er hinzu.

Der Minister betonte, wie wichtig es sei, dass Ungarn das günstigste Investitionsumfeld für EV-Unternehmen geschaffen und Allianzen mit den größten östlichen und westlichen Akteuren des Sektors gebildet habe. Ungarn sei heute der Treffpunkt für die EV-Industrie im Osten und im Westen, fügte er hinzu. Szijjártó wies darauf hin, dass Ungarn neben Deutschland und China das einzige Land sei, in dem alle drei großen deutschen Premium-Automobilhersteller Werke hätten und dass drei der führenden chinesischen und südkoreanischen Batteriehersteller beschlossen hätten, ihre europäischen Produktionszentren in Ungarn einzurichten.

BMW-Produktionschef Milan N. Nedeljković sagte, das Unternehmen plane langfristig und setze sich stark für Debrecen und Ungarn ein. Der Standort Debrecen werde das erste BMW-Werk sein, das das Konzept der iFACTORY vollständig umsetze, sagte er. Hans-Peter Kemser, Leiter des Werks Debrecen, erklärte, dass der Bau planmäßig verlaufe und BMW derzeit Mitarbeiter für das Werk rekrutiere.

Das BMW-Ausbildungszentrum werde im Herbst nächsten Jahres in Zusammenarbeit mit seinen regionalen Ausbildungspartnern mit der dualen Ausbildung beginnen, sagte er. Markus Fallböhmer, BMWs Senior Vice President für die Batterieproduktion, sagte, dass sowohl die Batterie- als auch die Fahrzeugproduktion im Werk im Jahr 2025 anlaufen werden, und fügte hinzu, dass der Bau des 140.000 m² großen Batteriemontagewerks vor kurzem begonnen wurde.