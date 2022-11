Orbán: Széchenyi-Card-System wird mit 290 Milliarden Forint unterstützt

Die Regierung wird das Széchenyi-Card-System im nächsten Jahr mit 290 Milliarden Forint (712,6 Mio. EUR) unterstützen, nachdem es in diesem Jahr 130 Milliarden Forint erhalten hat, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán am Dienstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Auf einer Veranstaltung zum 20-jährigen Bestehen des Systems sagte Orbán, dass die Verdoppelung der Unterstützung nicht nur aus „gutem Willen“ geschehe, da „die Zinssätze gestiegen sind und damit auch die Zinssubvention“. Da „ein schwieriges Jahr vor uns liegt“, so der Ministerpräsident, habe die Regierung möglicherweise beschlossen, nicht „einen so hohen Betrag in die Subvention“ für das staatliche Programm zu investieren, das Unternehmen günstige Kredite gewährt. Darüber hinaus werden im Haushalt 220 Milliarden Forint für kleine und mittlere Unternehmen mit energieintensiven Betrieben bereitgestellt, und es wird auch ein Programm zur Rettung von Fabriken angekündigt, sagte er. Das Programm soll sicherstellen, dass es erfolgreiche ungarische Unternehmen gibt, sagte Orbán, „denn dann wird Ungarn ein ungarisches Land sein“. Er fügte hinzu, dass es neben den großen ausländischen Unternehmen auch einen „breiten, starken und stabilen ungarischen Unternehmerstrang“ geben müsse.

Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine sagte der Ministerpräsident, dass die Länder, die Waffen lieferten, immer näher an einen Krieg heranrückten, während die Sanktionen die europäische Wirtschaft erschütterten und die Inflation anheizten. Orbán sagte, es sei gut, dass Ungarn eine Rezession vermeide und sich aus dem Krieg heraushalte. „Wir können auch froh sein“, fügte er hinzu, dass das Ziel, die Inflation bis Ende 2023 in den einstelligen Bereich zu senken, realisierbar ist. Er sagte auch, dass die Regierung die Familien erfolgreich vor der Last der hohen Energierechnungen schütze.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Der Ministerpräsident sagte, der Markt sei nicht heilig, und obwohl er über Gesetze verfüge, könne ein staatliches Eingreifen in Zeiten der Not notwendig sein. „Wir stehen vor einem Jahr, in dem die ungarische Wirtschaft ohne eine starke und rechtzeitige staatliche Unterstützung nicht erfolgreich sein wird“, sagte er. Orbán sagte, dass die gesamte europäische Industrie durch die Energiekrise bedroht sei und dass der Block eine neue Wirtschaftsstruktur ausarbeiten müsse.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Zum Haushalt sagte er, dass der Haushalt 2023 zwar verabschiedet sei, aber angesichts der aktuellen Entwicklungen an die aktuelle Situation angepasst werden müsse. Zwischen 2015 und 2021 habe Ungarn ein höheres Wachstum als die EU verzeichnet, was ein Indiz für die robuste Gesundheit der ungarischen Wirtschaft sei. Doch das Land werde nun durch hohe Energiepreise, Inflation und Zinsen belastet. Die Energie sei die größte Herausforderung, sagte Orbán, der darauf hinwies, dass jeder Haushalt eine Energiesubvention von 180.000 Forint pro Monat erhalte. „Es ist entscheidend, dass wir diese Unterstützung aufrechterhalten“, sagte er.