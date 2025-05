Márton Nagy: Ungarn wird kein Ziel aufgeben!

Ungarn wird kein einziges Ziel aufgeben! In den Haushalten 2025 und 2026 werden wir alles umsetzen, was der ungarische Ministerpräsident in seiner jährlichen Bilanzrede angekündigt hat, schrieb Wirtschaftsminister Márton Nagy in einem Beitrag, den er am Freitagmorgen auf seiner Social-Media-Seite veröffentlichte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



In einer Erklärung, die der Nachrichtenagentur MTI zugesandt wurde, sagte das Wirtschaftsministerium, dass der Haushalt 2026 „Europas größtes Steuersenkungsprogramm enthält, das auf dem Frieden aufbaut“, der Unterstützung von Familien und Rentnern Priorität einräumt und erhebliche Lohnerhöhungen vorsieht, um sicherzustellen, dass mehr Geld für die ungarische Bevölkerung übrig bleibt, damit jeder 2026 einen weiteren Schritt nach vorne machen kann. Sie betonten, dass die Regierung die ungarischen Familien im Haushalt 2026 „mehr denn je“ unterstützen werde. Der Gesamtbetrag der Familienleistungen wird 4.800 Milliarden Forint erreichen, wobei für die Leistungen für dreifache und zweifache Mütter im Jahr 2026 270 Milliarden Forint mehr übrig bleiben werden als die in diesem Jahr erwarteten 50 Milliarden Forint, so dass insgesamt 320 Milliarden Forint in den Taschen der Familien verbleiben. Die Verdoppelung des Steuerfreibetrags für Familien wird im nächsten Jahr 210 Milliarden Forint mehr einbringen, verglichen mit den 80 Milliarden Forint, die in diesem Jahr erwartet werden, so dass sich die Leistungen auf insgesamt 290 Milliarden Forint belaufen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Der Versorgungsfreibetrag werde auch im nächsten Jahr beibehalten, so dass Familien durch diese Regelung rund 800 Milliarden Forint zusätzliche Unterstützung erhalten würden. „Die Familien spielen auch eine immer wichtigere Rolle bei der Finanzierung des ungarischen Staates: Im nächsten Jahr werden mehr als 800 Milliarden Forint an Zinszahlungen an die ungarische Bevölkerung, an die Familien, gezahlt“, so das Ministerium. „Die Unterstützung unserer Rentner ist von größter Bedeutung, deshalb wird die Regierung den realen Wert der Renten und die 13. Monatsrente beibehalten. Im Jahr 2026 werden insgesamt 7.700 Milliarden Forint an Rentenleistungen ausgezahlt werden“, so das Ministerium.