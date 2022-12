EU-Kommission unterstützt Annahme des ungarischen Konjunkturprogramms

Die Europäische Kommission erklärte am Mittwoch, dass sie beschlossen hat, die Annahme des ungarischen Plans für den Zugang zu EU-Konjunkturmitteln in Höhe von 5,8 Milliarden Euro zu unterstützen, obwohl die EU-Kommission weiterhin 7,5 Milliarden Euro an Kohäsionsmitteln einfrieren wird – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

EU-Justizkommissar Didier Reynders erklärte auf einer Pressekonferenz, die Europäische Kommission werde die Annahme des ungarischen Plans unterstützen, wenn das Land eine Reihe von Bedingungen im Zusammenhang mit der Rechtsstaatlichkeit erfülle. Gleichzeitig wird die Europäische Kommission weiterhin 7,5 Milliarden Euro an Kohäsionsmitteln einfrieren, da Ungarn keine ausreichenden Fortschritte bei der Gewährleistung von Transparenz bei der Verwendung von EU-Mitteln gemacht hat, sagte er. Der ungarische Plan enthalte eine breite Palette von Reformen und Investitionen, die dazu beitragen könnten, viele der in den Länderempfehlungen der EU genannten wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen zu bewältigen. Er fügte hinzu, dass die Bereiche grüner und digitaler Wandel, Bildung, Sozialpolitik, Arbeitsmarkt, Gesundheitswesen, Korruptionsbekämpfung, Unabhängigkeit der Justiz, öffentliches Beschaffungswesen, Besteuerung und Rentensystem besonders betroffen seien und dass ihre Bewältigung dazu beitragen werde, die 27 „Meilensteine“ zu erreichen, die in den Bedingungen der EU für die Erholung und Widerstandsfähigkeit festgelegt sind.