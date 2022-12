Orbán: EU-Mittel aus politischen Gründen blockiert

In Bezug auf den Zugang Ungarns zu EU-Finanzmitteln sagte Orbán, Brüssel sei aufgrund grundlegender Meinungsverschiedenheiten und politischer Gründe „unfair gegenüber Ungarn“, aber eine Einigung müsse trotzdem angestrebt werden – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Weigerung der EU, Ungarns Konjunkturprogramm in den letzten 18 Monaten zu genehmigen, habe „offensichtliche politische Gründe“. „Sie mögen die ungarische Regierung nicht“, weil es Meinungsverschiedenheiten in grundlegenden Fragen gebe, fügte er hinzu. Brüssel hätte es vorgezogen, wenn nach den Parlamentswahlen eine linke Regierung an die Macht gekommen wäre, und sie „haben die Dollars an den linken Flügel weitergegeben, um ihnen zum Sieg zu verhelfen“, anstatt das Geld dem Land zu geben, sagte er. Nach dem Wahlsieg des rechten Flügels sei die Europäische Kommission gezwungen gewesen, mit Ungarn zu verhandeln, fügte er hinzu.

Orbán sagte, man müsse Geduld haben, denn „wir müssen eine Einigung anstreben“, auch wenn die EU-Kommission immer wieder neue Bedingungen stelle. Die Regierung werde sich jedoch weigern, ihre Position in bestimmten grundlegenden Fragen wie der Migration, der Zulassung von sexueller Propaganda in Schulen und der Einführung von Sanktionen zu ändern, sagte er. Unterdessen rechnet die Regierung mit einer Wachstumsrate von 1,5 %, was ausreichen würde, um die Preisobergrenzen für Versorgungsleistungen aufrechtzuerhalten, die im Durchschnitt jeden Monat 181.000 Forint (440 Euro) bei den Familien belassen, sagte Orbán. „Wenn Ungarns Regierung, Unternehmer und Arbeitnehmer in den kommenden Jahren gut arbeiten“, könne Ungarn eine Rezession vermeiden, sagte Orbán.