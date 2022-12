Orbán: Ungarisch-Slowenische Beziehungen frei von Problemen

Ministerpräsident Viktor Orbán traf sich am Freitag mit seinem slowenischen Amtskollegen Robert Golob zu einem Arbeitsessen in Maribor, so Orbáns Pressechef – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Bei dem Treffen, an dem auch Außenminister Péter Szijjártó teilnahm, ging es laut Bertalan Havasi um die Herausforderungen für die Energiesicherheit in Europa. Beide Seiten seien sich einig gewesen, dass die Verbindung der Stromnetze beider Länder ein großer Erfolg sei. Die Arbeiten seien bereits abgeschlossen, und im Laufe des Tages werde in Cirkovce eine feierliche Veranstaltung im Beisein der beiden Ministerpräsidenten stattfinden, fügte er hinzu. Orbán und Golob erklärten auch, dass die bilateralen Beziehungen zwischen Ungarn und Slowenien frei von Problemen seien, und sprachen sich für eine weitere wirtschaftliche Entwicklung der Grenzregionen aus.