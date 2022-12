Orbán warnt vor Folgen der EU-Sanktionen

Die Ausweitung der EU-Sanktionen auf die russische Gas- und Atomenergie hätte „tragische Folgen für Ungarn“, und die Regierung bemühe sich um Ausnahmeregelungen, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán am Freitag dem öffentlich-rechtlichen Sender Kossuth Rádió – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Zu Beginn des Krieges habe die EU gehofft, den Krieg durch Sanktionen zu beenden oder dieses Ziel zumindest zu erleichtern, sagte er in dem Interview. Die Lage in der Ukraine werde immer schwieriger, so Orbán. Obwohl Russland Verluste erlitten habe, stiegen seine Energieeinnahmen in die Höhe. Die „Sanktionspolitik hat ihren Zweck verfehlt“, sagte er. Obwohl Ungarn eine Ausnahme von den am 5. Dezember in Kraft tretenden Beschränkungen für Rohöl erreicht hat und somit Zugang zu dem für die Versorgung des Landes notwendigen Öl hat, kann es sich nicht von den Auswirkungen der Sanktionen auf die Preise befreien, so Orbán.

Ungarn ist dagegen, dass die EU den Betrieb des ukrainischen Staates aus einem von ihren Mitgliedern gemeinsam aufgenommenen Kredit finanziert, und steht zur Hilfe durch bilaterale Abkommen zwischen den Mitgliedstaaten und dem kriegsgebeutelten Land, sagte Orbán. „Wir möchten nicht, dass die EU zu einer Gemeinschaft von Staaten wird, die gemeinsame Schulden anhäufen“, sagte er. Aufgrund des Krieges ist die Ukraine nicht mehr in der Lage, sich selbst zu finanzieren. Ungarn akzeptiert, dass die Hilfe notwendig ist, aber „wir sind nicht glücklich damit – ohne den Krieg hätten wir diese Ausgaben nicht“, sagte er.