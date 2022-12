Einander verstehen und miteinander diskutieren – 2 Jahre Deutsch-Ungarisches Institut

Das Deutsch-Ungarische Institut für Europäische Zusammenarbeit am Mathias Corvinus Collegium (MCC) nahm seine Mission vor zwei Jahren, am 1. Dezember 2020 auf.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die Tätigkeiten des Institutes sind mannigfaltig. Im Mittelpunkt steht jedoch die Kommunikation in beide Richtungen. Das Ziel ist es einander besser zu verstehen und auf dieser Grundlage miteinander diskutieren zu können. Der Monatsbrief Ungarn, die monatliche Zusammenfassung der wichtigsten Nachrichten aus Ungarn in deutscher Sprache wurde bisher mit 20 Erscheinungen an ein Netzwerk von Tausenden von Menschen in ganz Europa verschickt. Daneben brachte der wöchentliche Newsletter in ungarischer Sprache, der Berliner Express, schon 78-mal Nachrichten aus Berlin nach Budapest.

Das Institut veröffentlicht außerdem Publikationen und Hintergrundberichte zu ausgewählten Fragestellungen. In zwei Jahren gab es 721 Medienauftritte und das Institut erschien 1138-mal in den sozialen Medien. Im Rahmen der Forschungstätigkeit verfasste das Institut 74 Analysen auf Ungarisch und 88 Analysen auf Deutsch. Außerdem wurden 13 Podcasts aufgezeichnet, die als Ergänzung zu den Forschungstätigkeiten dienen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Darüber hinaus veröffentlichte der hauseigene Verlag MCC Press in den letzten zwei Jahren auf Initiative des Instituts sechs deutschsprachige Bücher auf Ungarisch. Wie zum Beispiel das Buch von Prof. Dr. Andreas Rödder: Konservativ 21.0: Eine Agenda für Deutschland oder das Buch von Friedrich Merz: Neue Zeit. Neue Verantwortung. – Demokratie und Soziale Marktwirtschaft im 21. Jahrhundert. Das Buch von Generaldirektor des MCC, Zoltán Szalai und Kuratoriumsvorsitzender des MCC, Balázs Orbán: Der ungarische Staat: Ein interdisziplinärer Überblick, das zuvor beim MCC erschien, wurde in deutscher Sprache beim Springer Verlag herausgegeben. Um das ungarische und deutsche Publikum auch persönlich ansprechen zu können, sind Vorträge und Diskussionen sehr wichtig. Insgesamt wurden in den zwei Jahren 108 Veranstaltungen organisiert, davon 74 in Budapest, 31 auf dem Lande und 2 in Deutschland. In Deutschland wurde das vorher erwähnte Buch: Der ungarische Staat: Ein interdisziplinärer Überblick in Berlin und in Stuttgart vorgestellt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die akademischen Aktivitäten wurden mit der Einladung von 66 ausgewählten Gästen aus der Wissenschaft, Politik und dem Journalismus ergänzt. Einige Gäste aus der Wissenschaft blieben im Rahmen des Visiting Fellowship Programm des MCC auch für längere Zeit. Die akademische Kommunikation läuft intensiv mit Einbeziehung der Studenten des MCC: Im Bereich Begabtenförderung wurden 13 Kurse mit 86 Kurssitzungen, 5 Akademien und 3 Konferenzen organisiert. Die Planung des nächsten Jahres zeigt, dass die Arbeit in den letzten zwei Jahren erst angefangen hat. Bisher sind 41 Veranstaltungen, 4 Auslandsreisen, 3 Akademien und eine Gastdozentur von zahlreichen Professoren aus dem deutschsprachigen Raum vorbereitet.

Deutsch-Ungarisches Institut für Europäische Zusammenarbeit

Sitz: H-1016 Budapest, Somlói út 49-53.

Postadresse: H-1518 Budapest, Pf. 155

E-Mail-Adresse: mni@mcc.hu

Telefon: 0036 20 334 5199

Web: www.magyarnemetintezet.hu