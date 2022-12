Polnischer Energiekonzern ORLEN betritt den ungarischen Markt

Der polnische Energiekonzern ORLEN hat am Donnerstag mit der Übernahme von 143 Tankstellen seinen Eintritt in den ungarischen Markt bekannt gegeben – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

ORLEN übernimmt die Tankstellen von der ungarischen MOL im Rahmen eines Abkommens mit PKN Orlen und Grupa Lotos, das mit dem Erwerb von über 410 Tankstellen in Polen durch MOL verbunden ist. MOL unterzeichnete diese Vereinbarung im Januar, nachdem die Europäische Kommission von PKN Orlen die Veräußerung von Vermögenswerten als Voraussetzung für die Genehmigung der Übernahme von Grupa Lotos verlangt hatte. Gleichzeitig erklärte sich MOL bereit, eine Reihe seiner eigenen Tankstellen an PKN Orlen zu verkaufen. ORLEN hat bereits 79 Tankstellen in Ungarn übernommen, die unter der Marke LUKOIL betrieben werden, und wird die restlichen 64 schrittweise bis Mitte 2024 übernehmen. Auch in der Slowakei übernimmt ORLEN 39 Tankstellen von MOL.