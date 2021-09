Vier US-Forscher nehmen am Budapester Stipendienprogramm für 2021-2022 teil

Im Rahmen des Budapester Stipendienprogramms 2021-2022, das gemeinsam vom Mathias Corvinus Collegium (MCC), der Ungarn-Stiftung und der Universität für den öffentlichen Dienst ins Leben gerufen wurde, beginnen im September vier US-Forscher ihren Aufenthalt in Ungarn – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Die Direktorin der Ungarn-Stiftung, Anna Smith Lacey, erklärte auf einer Pressekonferenz am Montag, das Programm sei ins Leben gerufen worden, weil die Gründer es für strategisch wichtig hielten, dass diejenigen, die sich international eine Meinung über Ungarn bildeten, über zuverlässige Informationen und Kenntnisse verfügten. Viele Menschen bilden sich im Ausland eine Meinung, ohne die ungarische Sprache zu beherrschen, fügte sie hinzu.

Die vier US-Forscher Kelli Buzzard, Michael O’Shea, Michael van Ginkel und Tate Sanders werden sich mit der ungarischen Geschichte und Kultur befassen und auch die Möglichkeit haben, ihre Forschungsergebnisse zu veröffentlichen. Sie werden ihre Forschungen an der MCC School of Social Sciences and History, am Donau-Institut, am Institut für Außenpolitik und Handel sowie an der Universität für den öffentlichen Dienst durchführen. Zu den Forschungsbereichen gehören die Wahrung der nationalen Souveränität und der kulturellen Identität Ungarns, die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den Ländern der Visegrad-Gruppe, das Sicherheitsumfeld im Schwarzmeerraum und die Rolle Russlands bei der Destabilisierung der westlichen Welt.

Das Stipendienprogramm wurde im vergangenen Jahr für junge US-Forscher aufgelegt, die sich für Mittel- und Osteuropa interessieren.