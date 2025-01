Die Zusammenarbeit zwischen Ungarn und den USA stehe „vor großen Chancen und einem neuen goldenen Zeitalter nach der fast beispiellosen Zerstörung, die der ehemalige Botschafter David Pressman angerichtet hat“, sagte Außenminister Péter Szijjártó am Freitag in Budapest – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Laut einer Erklärung des Ministeriums sagte Péter Szijjártó in einem Interview mit dem kommerziellen Nachrichtensender HirTV, dass Pressman „die ungarisch-amerikanische bilaterale Zusammenarbeit auf einen historischen Tiefpunkt gebracht hat, was besonders offensichtlich ist, nachdem sie unter dem früheren Botschafter David Cornstein gediehen ist.“ Szijjártó sagte, die Zusammenarbeit stehe am Rande eines „neuen goldenen Zeitalters“, da Ministerpräsident Viktor Orbán und der designierte Präsident Donald Trump „eindeutig politische Verbündete sind. Sie haben die gleiche Herangehensweise an die großen Herausforderungen der Welt und haben ähnliche Standpunkte zu großen politischen Fragen.“ In Bezug auf Pressman sagte Szijjártó, die vergangenen Jahre hätten „den Unterschied zwischen einem von George Soros entsandten Leutnant und einem echten Botschafter“ gezeigt.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

„Wir senden und empfangen Botschafter, um die Zusammenarbeit mit dem betreffenden Land besser und erfolgreicher zu machen, damit beide Länder davon profitieren können. David Pressman war nicht hier, um die Beziehungen zwischen Ungarn und den USA zu verbessern, sondern um zu versuchen, die patriotische, konservative, christdemokratische ungarische Regierung zu einer kriegs-, migrations- und geschlechterfreundlichen Politik zu drängen“, sagte er. Ungarn erwarte den neuen Botschafter „mit Freude und Respekt“ und sei bereit, daran zu arbeiten, die politische Zusammenarbeit „von einem historischen Tiefpunkt zu einem historischen Höhepunkt“ zu bringen, sagte Szijjártó. „Wir haben alle Chancen dazu, da unsere Zusammenarbeit in den Bereichen Verteidigung und Wirtschaft hervorragend ist und die Führer der beiden Länder bald politische Verbündete sein werden“, sagte Szijjártó.