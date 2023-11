Orbán führt Gespräche mit kasachischem Präsidenten

Das Volumen der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Ungarn und Kasachstan ist beträchtlich gewachsen und die Grundlage für eine weitere deutliche Steigerung in den kommenden Jahren ist nun geschaffen, sagte der Ministerpräsident nach einem Treffen mit dem kasachischen Präsidenten in Astana – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Auf einer Pressekonferenz in Astana dankte Orbán am Donnerstag Kassym-Jomart Tokajew für die ihm im Geiste der kasachisch-ungarischen Freundschaft verliehene staatliche Auszeichnung und fügte hinzu, dass er sie als Ehre betrachte und dass „wir uns weiterhin für eine stabile Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern einsetzen werden“. Tokajew überreichte dem ungarischen Ministerpräsidenten den ersten Grad des kasachischen Staatsordens der Freundschaft. Orbán drückte sein Beileid wegen des Grubenunglücks in Karaganda aus. „Unsere Gedanken und Gebete waren und sind bei Ihnen“, sagte der Ministerpräsident. Er wies darauf hin, dass vor neun Jahren beschlossen worden sei, die ungarisch-kasachischen Beziehungen auf eine hohe strategische Ebene zu heben, und dass die Ergebnisse in diesem Jahr bereits sichtbar geworden seien und die wirtschaftliche Zusammenarbeit in Zukunft noch weiter ausgebaut werden könne. Er bedankte sich bei Tokajew dafür, dass bei den Gesprächen nicht nur wirtschaftliche Fragen, sondern auch Fragen der globalen Sicherheit erörtert wurden, und wies darauf hin, dass das Thema auf dem zehnten Gipfeltreffen der Organisation der Turkstaaten am Freitag erneut zur Sprache kommen werde.