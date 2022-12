Szijjártó: Erhöhung der Stromimporte kann den Erdgasverbrauch senken

Erdgas spielt eine entscheidende Rolle in der ungarischen Energieversorgung, aber eine Möglichkeit, diese Abhängigkeit zu verringern, ist die Erhöhung der Stromimporte, an der die Regierung arbeitet, sagte der Minister für Außenbeziehungen und Handel am Freitag im slowenischen Cirkovce – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Eines der am häufigsten wiederholten Worte in den europäischen Energiedebatten ist „Diversifizierung“, was für Ungarn bedeutet, so viele Arten von Energiequellen aus so vielen Ressourcen und über so viele Wege wie möglich zu beziehen, so Péter Szijjártó in einer Erklärung des Außenministeriums. Ungarn habe daher zwei wichtige Projekte in Angriff genommen, um die langfristige Sicherheit der Stromversorgung des Landes zu gewährleisten, so Szijjártó. Er begrüßte den erfolgreichen Abschluss eines dieser Projekte, bei dem die Stromnetze Ungarns und Sloweniens miteinander verbunden werden.

Das zweite Projekt sieht die Lieferung von Ökostrom aus Aserbaidschan über Georgien und Rumänien nach Ungarn vor, sagte der Minister und fügte hinzu, dass das Abkommen über die Übertragungen in zwei Wochen in Bukarest unterzeichnet werden soll. „Dies wird nicht nur die Sicherheit unserer Energieversorgung erhöhen, sondern auch die Berücksichtigung von Umweltschutzaspekten und die Beibehaltung der Führungsposition Ungarns in Bezug auf einen verantwortungsvollen, umweltfreundlichen Energieverbrauch ermöglichen“, sagte Szijjártó. Der ungarische Stromimport und -verbrauch wird nun sicherer und ausgewogener werden, fügte er hinzu.

Szijjártó wies darauf hin, dass Slowenien das einzige der sieben Nachbarländer Ungarns sei, mit dem das Land sein Gasversorgungsnetz noch nicht verbunden habe. „Ich muss sagen, dass dies nicht an uns lag und liegt“, sagte Szijjártó. „Wir haben dies mehrmals initiiert.“ Sloweniens frühere Regierungen hätten diese Pläne „nicht so sehr unterstützt“, aber es scheine, dass das Land jetzt „politisch empfänglicher“ dafür sei, sagte Szijjártó. Er fügte hinzu, dass es „keinen wirklichen Sinn macht, diese Pipelines unter einer Kapazität von etwa 2 Milliarden Kubikmetern zu bauen“.