Fleisch zu Hackfleisch verarbeiten – so geht’s

Hackfleisch vom Rind, Schwein oder gemischt ist in Deutschland sehr beliebt. Gründe für die Beliebtheit sind der günstige Preis und die vielfältigen Verarbeitungsmöglichkeiten von Hackfleisch. Wer wissen möchte, was er auf dem Teller hat, der kann sein Hackfleisch ohne großen Aufwand auch selbst herstellen. Wie man Hackfleisch ganz einfach selber macht, zeigt dieser Beitrag.

Lohnt es sich, Hackfleisch selbst herzustellen?

2016, also vor rund sechs Jahren kostete 1 kg Hackfleisch in Deutschland durchschnittlich 3,40 Euro. Heute liegt dieser Preis bei fast 6 Euro. Zumindest, wenn das Hackfleisch beim Discounter gekauft wird. Beim Metzger müssen Verbraucher mit zum Teil doppelt so hohen Kosten rechnen. Es kann sich also lohnen, Hackfleisch selbst herzustellen.

Welches Fleisch eignet sich zum Hackfleisch selber machen?

In Deutschland wird Hackfleisch zum überwiegenden Teil aus Rindfleisch und Schweinefleisch hergestellt. Sehr beliebt ist auch gemischtes Hackfleisch, das meist aus gleichen Teilen Rinder- und Schweinefleisch besteht. Als Fleisch für Hackfleisch können aber noch verschiedenen anderen Fleischsorten verwendet werden. Zum Beispiel Geflügel, Lamm- und Kalbfleisch, aber auch Wildfleisch vom Reh oder Wildschwein. Da es sich in der heimischen Küche um keine gewerbliche Hackfleischproduktion für den Verkauf handelt, spielt der Fettgehalt im fertigen Produkt keine Rolle.

Hackfleisch selber machen – die Zubereitung

Für die Zubereitung von Hackfleisch wird ein scharfes Fleischmesser, ein Schneidebrett und ein Kenwood Edelstahlfleischwolf mit vielfältigem Zubehör benötigt. Mit einem Kenwood Edelstahlfleischwolf können sehr gleichmäßige Ergebnisse und eine hohe Qualität des Hackfleischs erzielt werden. Bevor das Fleisch in den Wolf gegeben und zu Hackfleisch verarbeitet wird, werden die Fleischstücke grob zerkleinert. Sehnen und allzu große Fettstücke sollten ausgeschnitten werden.

Je nachdem, welche Scheibe in den Fleischwolf gesetzt wird, kann das Hackfleisch unterschiedlich grob oder fein entsprechend den eigenen Vorlieben selbst produziert werden. Bei weichem Fleischarten wie beispielsweise zartem Lammfleisch empfiehlt es sich, das Fleisch in Frischhaltefolie zu wickeln und im Gefrierfach des Kühlschrankes leicht einzufrieren. Dadurch wird das Fleisch etwas fester und kann besser im Fleischwolf verarbeitet werden.

Das selbst hergestellte Hackfleisch sollte entweder sofort weiter verarbeitet und verzehrt oder eingefroren werden, um das Verderben des Fleisches zu verhindern.

Wie lange kann Hackfleisch gelagert werden?

Das selbst mit einem Fleischwolf hergestellte Hackfleisch sollte entweder sofort weiter verarbeitet und verzehrt oder eingefroren werden, zu um ein Verderben des Fleisches zu verhindern. Nicht nur an warmen Sommertagen, sondern auch in der kalten Jahreszeit, wenn die Küche gut geheizt ist, gehört Hackfleisch sofort nach der Zubereitung in den Kühlschrank.

Das Fleisch sollte auch vor der Verarbeitung nicht lange außerhalb des Kühlschranks gelagert werden. Offen gelagertes Hackfleisch sollte bei der Aufbewahrung im Kühlschrank spätestens einen Tag nach der Zubereitung verzehrt werden. Wird das Hackfleisch eingefroren, kann es normalerweise 2 bis 3 Monate aufbewahrt werden, ohne dass die Qualität des Fleisches darunter leidet.