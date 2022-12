Varga: Wirtschaftsprobleme betreffen nicht nur Ungarn

Der Präsident der ungarischen Zentralbank habe Recht, wenn er ein wirtschaftliches Problem feststelle, sagte Finanzminister Mihály Varga am Montag als Reaktion auf ein Briefing, das György Matolcsy vor einem Parlamentsausschuss gab. Das Problem der hohen Energiepreise sei jedoch kein ungarisches Problem, fügte er hinzu. Die hohen Energiepreise treiben alle europäischen Volkswirtschaften in die Rezession, sagte Varga auf Facebook – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Bei der Anhörung des Wirtschaftsausschusses des Parlaments am Montag machte der Präsident die Wirtschaftspolitik der Regierung für die prekäre Lage des Landes verantwortlich. Die Abgeordneten berichteten am Montag über einige der Inhalte von Matolcsys Briefing. Der Abgeordnete der oppositionellen Demokratischen Koalition, László Varju, zitierte Matolcsy mit den Worten, dass Ungarn nach 2021 zu den fünf am stärksten gefährdeten Ländern der Welt gehören werde. Außerdem werde die Inflation im Jahr 2023 zwischen 14 und 18 % liegen, und es gebe keine Kohärenz mehr zwischen der Wirtschaftspolitik der Regierung und der Zentralbank.

In seiner Antwort sagte Varga, alle Länder seien zum Krisenmanagement gezwungen worden, nicht nur Ungarn. Dennoch sei das Wirtschaftswachstum des Landes mit 4,1 % im dritten Quartal robust und die siebthöchste Rate in der EU, während die Beschäftigungsquote ähnlich gesund sei und die Arbeitslosenquote immer noch unter 4 % liege, sagte der Minister und fügte hinzu, dass es möglich sei, auf den Ergebnissen der letzten Jahre aufzubauen.