Gulyás: Regierung hebt Preisobergrenzen für Kraftstoffe auf

Die ungarische Regierung schafft auf Vorschlag des Öl- und Gasunternehmens MOL die Preisobergrenze für Treibstoff ab, zwei Tage nachdem die Europäische Union Sanktionen gegen Rohöl aus Russland verhängt hat, sagte Gergely Gulyás, der Stabschef des Ministerpräsidenten, am späten Dienstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Gulyás prangerte die EU-Sanktionen gegen Russland an und betonte, dies sei der Grund, warum die Regierung die Preisobergrenze von 480 Forint (1,20 Euro) aufheben müsse, von der die ungarischen Bürger profitierten. „Die Umsetzung der Sanktionen hat zu spürbaren Unterbrechungen der ungarischen Energieversorgung geführt“, sagte Gulyás. MOL habe am Montag in einem Brief an den Energieminister erklärt, dass es ohne Importe nicht in der Lage sei, die Versorgung zu gewährleisten, so der Minister. MOL habe die Regierung gebeten, die nationale Kraftstoffversorgung durch den Import von Brent-Rohöl sicherzustellen, so Gulyás.

Der Chef von MOL, Zsolt Hernádi, sagte, dass in den letzten Tagen ein Viertel der Zapfsäulen an den Tankstellen leer gewesen sei, was in der Geschichte von MOL noch nie vorgekommen ist. MOL hat in diesem Jahr 2,2 Milliarden Liter Kraftstoff verkauft, gegenüber 1,5 Milliarden Liter im letzten Jahr, sagte er. Die Verkäufe in der vergangenen Woche beliefen sich auf insgesamt 50 Millionen Liter, was einem Anstieg von 60 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht, sagte er. Auf eine Frage antwortete Gulyás, die Preisobergrenzen seien am Dienstagabend um 23 Uhr aufgehoben worden. Zu diesem Zeitpunkt lag der von MOL empfohlene Preis für einen Liter 95-oktaniges Benzin bei 641 Forint und für Diesel bei 699 Forint.