Hernádi skizziert die Kraftstoffsituation in Ungarn

Der Chef der nationalen Öl- und Gasgesellschaft MOL, Zsolt Hernádi, sagte, das Unternehmen habe in der vergangenen Woche 2,2 Millionen Kunden an den Zapfsäulen bedient, was dem Höhepunkt einer „robusten Tourismussaison“ entspreche – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Er sagte, dass 871 Bestellungen von Firmenkunden nicht erfüllt werden konnten. In den vergangenen Tagen habe sich der Umsatz gegenüber dem Vorjahr fast verdoppelt und sei gegenüber 2020 um das Zweieinhalbfache gestiegen. Die Nachfrage sei in die Höhe geschnellt, die Verbraucher hätten begonnen, ihre Vorräte aufzustocken, und es sei „eine gewisse Panik ausgebrochen“. Die MOL habe das Ende ihrer Kapazität erreicht.

Seit einem Jahr gelten staatliche Preisobergrenzen für Kraftstoffe, und MOL hat alles getan, um die Versorgung sicherzustellen, so Hernádi. Man habe etwa ein Viertel der Lieferungen aus der Slowakei ergänzt, sagte er. Im nächsten Jahr dürften die verzögerten Auswirkungen der EU-Sanktionen und die neuen Sanktionen, die am 5. Februar in Kraft treten sollen, eine „neue Krise“ auslösen, sagte Hernádi. Russischer Diesel, der aus der EU verbannt wurde, werde dann auf den europäischen Märkten fehlen, warnte er. Dies werde auch in den umliegenden Ländern zu ernsthaften Problemen führen, da zwei Drittel der Produktion der Raffinerie in Bratislava, die russisches Öl verwendet, exportiert wurde und daher nun unter die Beschränkungen fällt, sagte er.

Hernádi sagte, dass Vorbereitungen getroffen werden müssen, um auf alternative Routen auszuweichen, falls die Lieferungen über die Druschba-Pipeline unterbrochen werden. „Deshalb müssen die Importe wieder aufgenommen und die Lager wieder aufgefüllt werden“, sagte Hernádi. „Wir müssen heute handeln, um sicherzustellen, dass Ungarn Anfang nächsten Jahres wieder einen stabilen, durch Importe gestützten Kraftstoffmarkt hat“, fügte er hinzu. „Es ist nicht gut, wenn etwas teuer ist, aber es ist viel schlimmer, es nicht zu haben“, fügte Hernádi hinzu. Hernádi sagte, das Unternehmen rechne damit, dass der normale Betrieb relativ schnell wieder aufgenommen werde, „wenn sich die Panik gelegt hat“ und die Raffinerie in Százhalombatta wieder ihre volle Kapazität erreicht. In zwei bis drei Monaten werden die Importeure wieder einen Marktanteil von etwa 30 % erreichen, den sie zuvor besaßen, sagte er.

Die Regierung hat sich mit der EU darauf geeinigt, weiterhin Öl aus Russland zu importieren, doch braucht das Land Einfuhren aus anderen Quellen, um die Versorgung mit heimischen Kraftstoffen zu gewährleisten. Der Anstieg der Gas-, Strom- und Kraftstoffpreise habe schon viel früher eingesetzt, aber „die Tatsache, dass er so stetig geworden ist, kann sicherlich auf die russische Aggression [gegen die Ukraine] und die daraufhin gegen Russland verhängten Sanktionen zurückgeführt werden“. Die Abschaffung der Preisobergrenzen würde eine Inflation auslösen, deren Höhe vom Durchschnittspreis für Benzin und Diesel abhängen würde. Die Regierung habe das System der Preisobergrenzen so lange wie möglich aufrechterhalten, sagte Gergely Gulyás. Selbst mit der Preiserhöhung werde Ungarn bei den Kraftstoffpreisen im unteren Drittel der europäischen Länder liegen, sagte er.

Auf eine andere Frage antwortete Gulyás, dass MOL dem Energieminister einen „ganz klaren“ Brief über die Sicherheit der ungarischen Energieversorgung geschrieben habe. „Deshalb konnten wir nicht länger warten. Wir hätten die Preisobergrenzen gerne beibehalten, aber es ist unmöglich geworden“, sagte er. Gulyás wies darauf hin, dass es Ungarn gelungen sei, die Preisobergrenzen 13 Monate lang aufrechtzuerhalten, während es in anderen europäischen Ländern Benzin für umgerechnet 1.000 Forint pro Liter gebe. „Wenn Sie so wollen, können wir das als Erfolg bezeichnen, es ist nur schade, dass es vorbei ist“, sagte er und fügte hinzu, die Regierung erwarte, dass sich in Zukunft keine chaotische Situation entwickeln werde, weil „die Möglichkeit der Importe wiederhergestellt werden würde“. Hernádi antwortete auf eine Frage, dass die Preisobergrenzen für Treibstoff für MOL einen großen Verlust bedeutet hätten und für das Unternehmen eine „schmerzhafte Zeit“ gewesen sei. Er sagte, die Kraftstofflieferungen an kleine Tankstellen würden schrittweise erhöht.