UNICEF unterstützt ukrainische Flüchtlinge in Debrecen

Das ungarische Büro des regionalen UNICEF-Programms für ukrainische Flüchtlinge wird die Stadt Debrecen in Ostungarn mit 480 Millionen Forint (1,2 Mio. EUR) für die Betreuung von Flüchtlingen unterstützen, die vor dem Krieg zwischen der Ukraine und Russland fliehen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die Vereinbarung wurde am Montag von der Programmkoordinatorin Pilar Gonzalez Rams und dem Bürgermeister von Debrecen, László Papp von der regierenden Fidesz-KDNP, im Familien- und Kinderschutzzentrum der Stadt unterzeichnet. Dank der Vereinbarung könne die Flüchtlingsbetreuung in der Stadt verbessert werden, sagte er. Etwa 200 Millionen Forint werden an das lokale Institut für Basisgesundheitsdienste und Entwicklung gezahlt, das auch psychologische Unterstützung, Gesundheitsuntersuchungen und Bewegungsprogramme anbietet, fügte er hinzu. Die Arztpraxis des Instituts in der Szent-Anna-Straße soll modernisiert werden und ihre Dienste sowohl ukrainischen Flüchtlingen als auch einheimischen Kindern anbieten, so Papp. Das Familienschutzzentrum der Stadt wird seine mobilen Dienste für Bedürftige anbieten, und die Nationale Allianz EU-Roma wird Lebensmittel bereitstellen.