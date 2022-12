Industrieproduktion in Ungarn im Oktober um 5,9 Prozent im Jahresvergleich gestiegen

Die ungarische Industrieproduktion ist im Oktober auf Jahresbasis um 5,9 % gestiegen, teilte das Statistische Zentralamt (KSH) am Dienstag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Bereinigt um die Anzahl der Arbeitstage stieg die Produktion um 5,1 %. Die Produktion der Automobilindustrie und der Sektoren Computer, Elektronik und optische Geräte wiesen ein „signifikantes“ Wachstum auf, so das KSH, während der Anstieg der Produktion des Segments Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren leicht zurückging. Im Zeitraum Januar bis Oktober stieg die Produktion im Jahresvergleich um 6,6 %. Im Monatsvergleich stieg die Produktion um 3,5 %, basierend auf saison- und arbeitstäglich bereinigten Daten.

Márton Nagy, Minister für wirtschaftliche Entwicklung, kommentierte die Daten mit den Worten, dass die Industrieproduktion im Oktober erneut gestiegen sei. Er fügte jedoch hinzu, dass sich die Industrieakteure aufgrund der hohen Energie- und Rohstoffpreise und eines verschlechterten Finanzierungs- und Zinsumfelds in einer zunehmend schwierigen Lage befänden. Ungarn müsse eine Rezession vermeiden und die Stabilität seiner Industrieunternehmen erhalten, so Nagy. Die Regierung habe daher rechtzeitig eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, wie z.B. die Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen, deren Betrieb energieintensiv ist, und die Einführung eines „Fabriksparprogramms“, sagte der Minister. Außerdem erhalten die Unternehmen über das Széchenyi-Card-Programm Zugang zu günstigen Krediten und die Kreditzinsen für KMU wurden eingefroren, so der Minister.

Obwohl der Anteil von Hightech-Produkten in der Industrie bereits 70 % beträgt, muss Ungarn die Investitionen weiter vorantreiben, fortschrittliche Technologien und Entwicklungen mit hohem Mehrwert fördern sowie Energieeffizienz und Nachhaltigkeit verbessern, um die gute Leistung des Sektors aufrechtzuerhalten, sagte Nagy. Er ermutigte die Industrieakteure, die von der Regierung gebotenen Möglichkeiten zu nutzen.