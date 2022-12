Szijjártó: Hafen von Triest soll 2026 in Betrieb gehen

Ungarn hat einen Vertrag in Höhe von 45 Millionen Euro unterzeichnet, der den Weg für den Beginn der Erschließungsarbeiten für einen Hafen in Triest ebnet, der bis 2026 in Betrieb genommen werden soll, so der Außen- und Handelsminister am Mittwoch in Rom – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Ungarn habe das Grundstück gekauft, um ungarischen Unternehmen einen schnelleren und einfacheren Zugang zu Seehäfen zu ermöglichen, zitierte das Außenministerium Péter Szijjártó nach Gesprächen mit dem stellvertretenden italienischen Ministerpräsidenten Matteo Salvini. Ungarn habe seinen Entwicklungsplan für die Einrichtung eines Hafens vorgestellt, der 2,5 Millionen Tonnen Güter pro Jahr umschlagen könne, so Szijjártó. Ungarn wolle Triest durch das gemeinsame Entwicklungsprogramm zu einem der wichtigsten Häfen Mitteleuropas machen, fügte der Minister hinzu.

Szijjártó lobte Salvini und sagte, dass „Europa immer noch Politiker in Führungspositionen hat, die nüchtern sind, wenn es um die Migration geht“. Er sagte, Salvini wisse, wie es sei, „wenn jemand den Schutz der Sicherheit seines Landes und Europas über liberale Heuchelei stellt“. Wie die ungarische Regierung habe auch Salvini die Sicherheitsrisiken der Einwanderung erkannt und den Mut gehabt, sich dagegen auszusprechen. „Es ist wichtig, dass die Stimmen, die sich gegen die illegale Einwanderung aussprechen, sich vereinen und so laut wie möglich werden, um Brüssel zu zwingen, die Migration nicht weiter zu unterstützen“, sagte Szijjártó.

Der Minister sagte, Ungarn stehe unter Druck, sowohl durch den konstanten Flüchtlingsstrom aus der Ukraine „als auch durch die illegalen Migranten, die die südliche Grenze belagern“. Die ungarischen Behörden hätten in diesem Jahr bisher 225.000 Menschen daran gehindert, die Grenze illegal zu überqueren, sagte er und fügte hinzu, dass Strafverfahren gegen mehr als 1.500 Menschenschmuggler liefen, von denen einige auf Polizisten geschossen hätten. Die Migration müsse gestoppt und nicht gesteuert werden, sagte Szijjártó. Wenn Brüssel sich weigere, seine „Pro-Migrationspolitik“ zu ändern, müsse Ungarn mit einem noch größeren Druck an seiner Südgrenze rechnen, da die Zahl der illegalen Einreiseversuche möglicherweise die von 2015 übersteigen werde.

In Bezug auf die wirtschaftlichen Beziehungen sagte Szijjártó, die Zusammenarbeit mit Italien, einer der am weitesten entwickelten Volkswirtschaften der Welt, könne Ungarn helfen, eine Rezession zu vermeiden. Italienische Unternehmen stellen die neuntgrößte Investorengruppe in Ungarn dar, sagte Szijjártó. Italien ist Ungarns viertgrößter Handelspartner, wobei der bilaterale Handelsumsatz im vergangenen Jahr einen Rekordwert von 12 Milliarden Euro erreichte und in diesem Jahr voraussichtlich um 20-25 % steigen wird, fügte er hinzu. Im Laufe des Tages wird Szijjártó mit den italienischen Ministern für wirtschaftliche Entwicklung und Energie zusammentreffen. Außerdem wird er mit dem Leiter des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen und dem Leiter der italienischen Raumfahrtbehörde zusammentreffen, mit denen er eine Absichtserklärung über die friedliche Nutzung des Weltraums unterzeichnen wird.