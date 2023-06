Ungarns Verbraucherpreise im Mai um 21,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen

Die Verbraucherpreise in Ungarn stiegen im Mai um 21,5 % im Jahresvergleich, teilte das Statistische Zentralamt (KSH) am Donnerstag mit. Die Gesamtinflation ging den vierten Monat in Folge zurück, und zwar schneller als im April (24,0 %). Im Vergleich zum Vormonat sank die Inflation um 0,4 % – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die Lebensmittelpreise stiegen im Mai um 33,5 % auf Jahresbasis. Die Energiepreise für private Haushalte stiegen um 37,2 %. Die Gaspreise stiegen um 49,1 % und die Strompreise um 27,2 %. Den Daten zufolge stiegen die Preise für Gebrauchsgüter um 8,1 %. Die Preise für Kraftstoffe, die für Haushalte bis Anfang Dezember gedeckelt waren, stiegen um 17,7 %. Die Kerninflation, die die volatilen Kraftstoff- und Lebensmittelpreise ausschließt, betrug 22,8 %.

Márton Nagy, Minister für wirtschaftliche Entwicklung, kommentierte die Daten mit den Worten, dass die Inflation im Mai zum ersten Mal seit November 2020 im Monatsvergleich gesunken sei, was ein Zeichen dafür sei, dass „die Maßnahmen der Regierung greifen“. Nagy wies darauf hin, dass die Lebensmittelpreise stärker gesunken seien als andere, und sagte, dass die Regierung trotz des Krieges und der „gescheiterten Sanktionen“ weiterhin Familien, Rentner und Arbeitsplätze schütze. Die Regierung sei entschlossen, die Inflation bis zum Jahresende in den einstelligen Bereich zu drücken.