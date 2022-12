Szijjártó kündigt Erweiterung der Investitionen von Nissin Foods an

Der japanische Lebensmittelkonzern Nissin Foods investiert 18 Mrd. Forint (43,8 Mio. EUR) in den Ausbau seines Werks in Kecskemét in Zentralungarn. Dies ist eine von vielen Investitionen, die Ungarn geholfen haben, „den Stresstest zu bestehen“ und das Wachstum trotz der weltweiten wirtschaftlichen Herausforderungen aufrechtzuerhalten, sagte der Minister für Außenbeziehungen und Handel – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Regierung unterstützt die Investition, die 50 Arbeitsplätze schaffen wird, mit einem Zuschuss von 1,3 Milliarden Forint, sagte Péter Szijjártó. Nissin Foods kauft 56 % der Rohstoffe von lokalen KMUs, und die Investition wird auch diese unterstützen, sagte er.

Szijjártó sagte, dass die ungarische Lebensmittelindustrie trotz des „doppelten Schlags“ durch die Coronavirus-Pandemie und den Krieg in der Ukraine eine umfassende Krise vermieden habe. Gleichzeitig seien „wie in der Energiepolitik nur die Länder wirklich sicher, die die Nachfrage aus heimischen Produkten befriedigen können“, sagte er. Ungarische Lebensmittel seien „sehr innovativ und international wettbewerbsfähig, und die Regierung setzt sich dafür ein, so viel Unterstützung wie möglich zu gewährleisten“, sagte er.