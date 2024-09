Thai President Foods investiert 18 Mrd. Forint in die Expansion in Ungarn

Thai President Foods wird rund 18 Milliarden Forint investieren, um die Kapazität seines Nudelwerks in Esztergom (Nordungarn) zu erweitern, kündigte Außen- und Handelsminister Peter Szijjarto am Freitag an – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Staat unterstütze die Investition, durch die 80 Arbeitsplätze geschaffen werden, mit 2 Mrd. Forint, sagte Szijjarto. Er fügte hinzu, dass der Anteil der lokalen Lieferanten an den Rohstoffen von Thai President Foods zunehme. Nahezu 100 % der Produktion des Werks werden exportiert, vor allem auf die europäischen Märkte. Europäische Länder, die für Investitionen asiatischer Unternehmen offen sind, können in der neuen Ära der globalen Wirtschaft stark profitieren, sagte Szijjarto und fügte hinzu, dass Ungarn das „beste Beispiel“ dafür sei.

Die Investition des in thailändischem Besitz befindlichen Unternehmens in Esztergom zeige deutlich den Erfolg der Politik der Ostöffnung der Regierung, sagte er und fügte hinzu, dass asiatische Unternehmen in einer Reihe von Sektoren den Takt vorgeben und den Platz ihrer westlichen Konkurrenten einnehmen. Er wies darauf hin, dass der bilaterale Handel zwischen Ungarn und Thailand im vergangenen Jahr einen Wert von 750 Mio. USD überschritten habe. Er fügte hinzu, dass in Ungarn rund 155.000 Menschen in der Lebensmittelbranche beschäftigt seien. Seit 2014 hat die Regierung 78 Großinvestitionen in der Lebensmittelindustrie unterstützt, wodurch fast 9.000 Arbeitsplätze geschaffen wurden. Etwa die Hälfte der Produktion des Lebensmittelsektors wird exportiert.