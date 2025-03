Nissin Foods investiert 40 Mrd. Forint in zweites Werk in Ungarn

Das japanische Unternehmen Nissin Foods wird 40 Milliarden Forint in den Bau eines zweiten Werks in Kecskemét (Zentralungarn) investieren und damit die dortige Kapazität verdoppeln, sagte Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó am Freitag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Regierung unterstütze die Investition, durch die die Zahl der Nissin-Mitarbeiter in Kecskemét auf 600 steigen werde, mit mehr als 10 Milliarden Forint, sagte Szijjártó. Szijjártó fügte hinzu, dass Nissin Foods in der Produktionsstätte auf lokale Zulieferer zurückgreift, während 90 Prozent der Produktion exportiert werden. Gegenwärtig kann das Werk über 250 Millionen Einheiten pro Jahr produzieren. Über 200 japanische Unternehmen beschäftigen in Ungarn 30.000 Menschen.