Navracsics: Ungarns Einführung der globalen Mindeststeuer bedeutet keine Steuererhöhungen

Tibor Navracsics, Minister für regionale Entwicklung, erklärte am Dienstag bei einem Pressegespräch, dass die Tatsache, dass Ungarn die globale Mindeststeuer einführen wird, nicht bedeutet, dass die Steuern steigen werden. Im Rahmen einer Einigung mit Brüssel würde eine bestehende Unternehmenssteuer als Teil der allgemeinen Steuerlast angesehen, so dass in Ungarn die Körperschaftssteuer nicht erhöht werden müsste – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Gergely Gulyás fügte hinzu, der Europäische Rat habe schriftlich festgehalten, dass die Annahme der globalen Mindeststeuer Ungarn nicht dazu zwingen würde, zusätzlich zum derzeitigen Steuersystem Steuern zu erhöhen, und dass die Unternehmenssteuer einbezogen werden könne. Navracsics sagte, die Regierung habe ihre früheren Einwände gegen die globale Mindeststeuer aufgegeben, als klar wurde, dass die Steuer, die für Ungarn schädlich gewesen wäre, weil sie die Steuerlast erhöht und die Wettbewerbsfähigkeit des Landes beeinträchtigt hätte, nicht zu einer Steuererhöhung im Land führen würde. Die globale Mindeststeuer in Ungarn wird mehrere große Unternehmen betreffen, die eine zusätzliche Steuerzahlungspflicht haben werden, aber das System ist klug strukturiert, sagte Gulyás.

In Bezug auf das EU-Darlehen an die Ukraine sagte Gulyás, Ungarn vertrete den Standpunkt, dass es keine weitere gemeinsame Kreditaufnahme geben sollte, „und es ist uns gelungen, eine Lösung zu finden, die uns nicht zu einer weiteren Kreditaufnahme verpflichtet“. Ungarn wollte, dass die Ukraine bilaterale Vereinbarungen trifft, aber die Ukraine zog es vor, die Finanzierung auf einmal zu erhalten, sagte er und fügte hinzu, dass die EU eine zufriedenstellende Lösung gefunden habe, indem sie 18 Milliarden Euro an Unterstützung innerhalb des EU-Haushalts bereitstellte.

Bezüglich der Unzufriedenheit in der Lehrerschaft sagte Gulyás, dass die Regierung die Gehälter der Lehrer erhöhen könne, sobald die EU-Mittel freigegeben seien. Wenn die operationellen Mittel am 1. Januar freigegeben werden, werde eine Gehaltserhöhung sofort umgesetzt, aber dies hänge davon ab, ob die Kommission zusätzliche Bedingungen fordern werde. Er fügte hinzu: „Wie groß auch immer der Korruptionsskandal im Europäischen Parlament ist, die Kommission hat Angst“ vor dem EP, obwohl klar sei, dass der linke Flügel im EP unter ernsthaften externen Einfluss geraten sei und in einen Korruptionsskandal verwickelt sei. Auf die Frage nach Finanzmitteln aus den USA zur Unterstützung unabhängiger Medien und ziviler Organisationen in Mitteleuropa sagte Gulyás, die Souveränität müsse respektiert werden und die Regierung eines anderen demokratischen Landes und die Frage, wer in dessen Parlament sitzt, sollten nicht in Washington, Berlin oder Moskau entschieden werden. Auf die Frage nach der Ratifizierung der NATO-Mitgliedschaft Finnlands und Schwedens durch Ungarn antwortete Gulyás, dass die Kammer am 20. Februar 2023, dem ersten Tag der Frühjahrssitzung des Parlaments, diese Frage im Rahmen ihres normalen Zeitplans behandeln werde und die Regierung nicht in der Lage sei, sie per Dekret unter Anwendung ihrer Notstandsbefugnisse zu behandeln.