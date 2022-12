Szijjártó: Mehrere „gefährliche Bestimmungen“ aus EU-Vorschlag zur Gaspreisobergrenze entfernt

Obwohl die Mitgliedstaaten der Europäischen Union noch keine Entscheidung über die Einführung einer Preisobergrenze für Gasimporte getroffen haben, ist es Ungarn gelungen, zwei „besonders gefährliche“ Bestimmungen aus dem Vorschlag zu streichen, sagte der Minister für auswärtige Angelegenheiten und Handel am Dienstag in Brüssel – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die ungarische Regierung bleibe bei ihrer Position, dass die Einführung einer Preisobergrenze für Gas „eine schlechte Idee und nutzlos ist“, sagte Péter Szijjártó auf einer Pressekonferenz nach einem Treffen der EU-Energieminister. Er sagte, dass die meisten EU-Mitgliedsstaaten, mit Ausnahme von Ungarn, die Einführung einer Preisobergrenze akzeptieren würden, aber über die Details der geplanten Maßnahme uneinig seien. „Wir denken, dass die Preisobergrenze eine schlechte Sache ist, sie ist unnötig und eine gefährliche Idee, die als Lösung für die Energiekrise angepriesen wird“, sagte Szijjártó. Szijjártó sagte, die Preisobergrenze sei als Reaktion auf die rekordhohen Gaspreise im Sommer gedacht gewesen, die Preise seien jedoch in den letzten Monaten ohne jegliche Intervention gesunken und hätten sich stabilisiert. Er warnte davor, dass die Regelung auch weitreichende Spekulationen ermöglichen könnte, was für die EU von Nachteil wäre.

Noch wichtiger sei, dass der Vorschlag die Energiesicherheit ernsthaft gefährden würde, sagte Szijjártó. Es sei physikalisch unmöglich, russisches Erdgas mittelfristig vollständig zu ersetzen, und die Preisobergrenzen würden die Gasmenge, zu der die EU Zugang hätte, weiter verringern. „Der gesamte Vorschlag ist schädlich, gefährlich und bedroht die Sicherheit der europäischen Energieversorgung“, sagte Szijjártó. Er sagte, der Plan widerspreche den Leitlinien des Europäischen Rates, wonach die Preisobergrenze nicht für langfristige Lieferverträge gelten dürfe und die spezifische Energiesituation der Mitgliedstaaten zu berücksichtigen sei. Szijjártó sagte, die Preisobergrenze beeinträchtige die Preisbildung am niederländischen TTF-Gas-Spotmarkt und werde sich auf langfristige Gaslieferverträge auswirken.

Gleichzeitig begrüßte der Minister, dass zwei Bestimmungen aus dem Vorschlag gestrichen worden seien. Eine davon betreffe die Regulierung der Preise bei Transaktionen außerhalb der Gasbörse, sagte Szijjártó und fügte hinzu, dass dies die Freiheit der Mitgliedstaaten bei der Gasbeschaffung eingeschränkt hätte, da bilaterale Vereinbarungen ohne die Anwendung der Preisobergrenze unmöglich geworden wären. Der andere Vorschlag hätte die Mitgliedstaaten verpflichtet, die Europäische Kommission zu konsultieren, bevor sie langfristige Gaslieferverträge ändern, sagte Szijjártó und fügte hinzu, dass diese Bestimmung „die Sicherheit der ungarischen Gaslieferungen völlig zerstört hätte“. Da bei dem Treffen am Dienstag keine Einigung erzielt werden konnte, wird der Plan zur Preisobergrenze nächste Woche wieder auf die Tagesordnung gesetzt, so der Minister.

In der Zwischenzeit sagte Szijjártó, er habe am Montag mit dem stellvertretenden russischen Ministerpräsidenten Alexander Novak telefoniert, der sich „offen“ für eine Änderung des langfristigen Gasliefervertrags zwischen den beiden Ländern gezeigt habe, falls dies wegen der Preisobergrenze notwendig werden sollte. „Was für uns am wichtigsten ist, ist die Sicherheit der ungarischen Erdgasversorgung; das müssen wir garantieren, das ist die oberste Priorität“, sagte der Minister. Auf die Frage nach den Vereinbarungen, die die EU-Finanzminister am Montag in Bezug auf Ungarn getroffen haben, sagte Szijjártó, Ungarn habe alle Forderungen und Erwartungen der Europäischen Kommission in Bezug auf die Freigabe der Mittel erfüllt. Szijjártó begrüßte, dass die EU Ungarns Haltung in Bezug auf die Hilfe für die Ukraine „endlich angehört und berücksichtigt“ habe und dass das Hilfspaket für das Land nun aus dem EU-Haushalt finanziert werde. In Bezug auf die globale Mindeststeuer begrüßte Szijjártó auch, dass klargestellt wurde, dass die lokale Gewerbesteuer in die Berechnung der Mindeststeuer einbezogen werden kann, was es Ungarn ermöglicht, diese einzuführen, ohne die Steuern erhöhen zu müssen.